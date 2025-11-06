Primeiro-ministro da Irlanda destaca 'inextricável ligação' entre Amazônia e redução de emissões

O primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, utilizou a Cúpula do Clima de Belém para sublinhar a relevância de o evento ocorrer na capital paraense, a qual chamou de "o coração da Amazônia". Abordado por jornalistas na Blue Zone, o líder defendeu a urgência de mais liderança global, destacando a "inextricável ligação entre a preservação da biodiversidade e a redução das emissões.

Embora tenha reconhecido o progresso feito nas últimas reuniões, o primeiro-ministro acredita que o avanço não está no ritmo desejado.

"O progresso está ocorrendo, mas não no tempo que gostaríamos", declarou.

O líder defende que a comunidade internacional mantenha o ritmo de negociações e continue com políticas desenvolvimento sustentável. O objetivo deste encontro, para ele, é efetivamente avançar na transição energética.

O primeiro-ministro citou o exemplo da Irlanda, onde, segundo ele, 46% da energia é gerada por fontes renováveis.

Suporte global à proteção da Amazônia

O líder irlandês prometeu atenção e suporte à pauta da Amazônia. "Nós já vínhamos discutindo os interesses da Amazônia, mas estar aqui é uma importante iniciativa", afirmou.

Ele defendeu que a iniciativa de proteger a floresta deve ser global, incentivando a preservação da floresta tropical ao redor do mundo. Além disso, destacou que é crucial garantir que as populações indígenas não sejam prejudicadas economicamente por apoiarem este objetivo de preservação.