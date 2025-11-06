Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Primeiro-ministro da Irlanda destaca 'inextricável ligação' entre Amazônia e redução de emissões

Em Belém, líder irlandês defende que a ciência é 'muito clara' e cobra mais liderança global para acelerar o progresso climático.

Gabriel da Mota
fonte

Primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, durante a Cúpula do Clima em Belém. (Foto: Gabriel da Mota)

O primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, utilizou a Cúpula do Clima de Belém para sublinhar a relevância de o evento ocorrer na capital paraense, a qual chamou de "o coração da Amazônia". Abordado por jornalistas na Blue Zone, o líder defendeu a urgência de mais liderança global, destacando a "inextricável ligação entre a preservação da biodiversidade e a redução das emissões.

Embora tenha reconhecido o progresso feito nas últimas reuniões, o primeiro-ministro acredita que o avanço não está no ritmo desejado.

"O progresso está ocorrendo, mas não no tempo que gostaríamos", declarou.

O líder defende que a comunidade internacional mantenha o ritmo de negociações e continue com políticas desenvolvimento sustentável. O objetivo deste encontro, para ele, é efetivamente avançar na transição energética.

O primeiro-ministro citou o exemplo da Irlanda, onde, segundo ele, 46% da energia é gerada por fontes renováveis.

VEJA MAIS

image ‘A Amazônia é fundamental para o futuro do planeta’, afirma príncipe William na Cúpula do Clima
Em discurso emocionado na Cúpula do Clima em Belém, príncipe William destaca a importância da Amazônia e pede coragem e cooperação para enfrentar os desafios ambientais globais.

image 'Pela 1ª vez na história, uma COP terá lugar na Amazônia', diz Lula na abertura da Cúpula do Clima
Presidente destacou a importância da Amazônia para o futuro do planeta e cobra ações globais contra a crise ambiental; Cúpula do Clima em Belém define diretrizes para a COP 30.

image Veja a íntegra do discurso do presidente Lula na abertura da Cúpula de Líderes da COP 30 em Belém
Discurso foi lido pelo presidente na abertura da Sessão Plenária da Cúpula de Líderes da COP 30, realizada em Belém a partir desta quinta (6).

Suporte global à proteção da Amazônia

O líder irlandês prometeu atenção e suporte à pauta da Amazônia. "Nós já vínhamos discutindo os interesses da Amazônia, mas estar aqui é uma importante iniciativa", afirmou.

Ele defendeu que a iniciativa de proteger a floresta deve ser global, incentivando a preservação da floresta tropical ao redor do mundo. Além disso, destacou que é crucial garantir que as populações indígenas não sejam prejudicadas economicamente por apoiarem este objetivo de preservação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

cúpula do clima

belém
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda