'Pela 1ª vez na história, uma COP terá lugar na Amazônia', diz Lula na abertura da Cúpula do Clima

Em discurso na abertura da Cúpula do Clima em Belém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que é justo que os habitantes da Amazônia, "os verdadeiros guardiões da floresta", questionem o mundo sobre o que está sendo feito para evitar o colapso do ecossistema. A Cúpula, que acontece nos dias 6 e 7 de novembro, serve como preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para começar no dia 10 de outubro.

(Foto: Thiago Gomes)

No discurso de abertura, Lula lembrou que, passados mais de 30 anos desde a Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, o mundo volta sua atenção para o Brasil, que acolhe pela primeira vez uma COP no coração da Amazônia. "No imaginário global, não há símbolo maior na causa ambiental do que a floresta amazônica", afirmou o presidente, ressaltando a importância da maior floresta tropical do mundo não apenas para o Brasil, mas para todo o planeta.

(Foto: Thiago Gomes)

O dilema entre prosperidade e preservação

Lula também enfatizou a complexidade do desafio vivido pelas comunidades da Amazônia, especialmente os povos indígenas.

"Aqui, vivem centenas de pessoas e povos indígenas cujas vidas são atravessadas pelo falso dilema entre a prosperidade e a preservação", disse.

Segundo ele, esses povos, que têm uma relação profunda com a terra e a floresta, enfrentam o desafio diário de equilibrar a busca por uma vida digna com a responsabilidade de proteger um dos maiores patrimônios naturais da humanidade.

(Foto: Thiago Gomes)

Expectativa global para a COP 30

A Cúpula do Clima, que ocorre no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, conta com a presença de cerca de 140 países e é vista como um momento crucial para a definição das diretrizes globais no combate às mudanças climáticas.

(Foto: Thiago Gomes)

Durante os dois dias de evento, líderes globais discutirão os temas centrais que serão abordados na COP 30, com foco em ações práticas para mitigar os efeitos da crise ambiental. O evento em Belém marca um passo importante rumo à realização de uma conferência histórica para o futuro da Amazônia e do planeta.

A Amazônia no centro da política ambiental global

Ao chamar atenção para o papel fundamental da floresta amazônica na regulação do clima global, Lula destacou que a proteção da Amazônia deve ser prioridade para todos.

"A missão de proteger a Amazônia é de todos, mas são os amazônidas que, dia após dia, convivem com os desafios e as ameaças à sua casa", afirmou, cobrando mais compromisso internacional para enfrentar a crise climática.

O presidente também reforçou a urgência de ações concretas para preservar a biodiversidade e garantir a sustentabilidade ambiental da região.