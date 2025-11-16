Presidente da COP 30 e ministros de governo participam do encerramento da Cúpula dos Povos, na UFPA

A Cúpula dos Povos, evento paralelo à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) que reuniu movimentos sociais e a população para debater questões relacionadas à crise climática, encerra neste domingo (16/11) com programação na Universidade Federal do Pará (UFPA).

Veja mais

A programação de encerramento começou às 10h, com a entrega da Carta da Cúpula das Infâncias, seguida da leitura da Declaração. Entre os presentes no evento está o presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago, acompanhado da diretora-executiva da Conferência, Ana Toni.

Os ministros Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Sônia Guajajara (Povos Indígenas) e Guilherme Boulos (Secretaria-Geral do Governo Lula) também participam da programação.