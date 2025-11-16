Capa Jornal Amazônia
Presidente da COP 30 e ministros de governo participam do encerramento da Cúpula dos Povos, na UFPA

Evento que termina neste domingo reuniu movimentos sociais e a população para debater questões relacionadas às mudanças climáticas

O Liberal
fonte

André Corrêa do Lago e Ana Toni, presidente e a diretora executiva da COP, participam do encerramento. Os ministros Guilherme Boulos (Secretaria-Geral do Governo Lula), Sônia Guajajara (Povos Indígenas) e Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) também estão presentes (Eduardo Rocha / O Liberal)

A Cúpula dos Povos, evento paralelo à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) que reuniu movimentos sociais e a população para debater questões relacionadas à crise climática, encerra neste domingo (16/11) com programação na Universidade Federal do Pará (UFPA). 

A programação de encerramento começou às 10h, com a entrega da Carta da Cúpula das Infâncias, seguida da leitura da Declaração. Entre os presentes no evento está o presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago, acompanhado da diretora-executiva da Conferência, Ana Toni. 

Os ministros Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Sônia Guajajara (Povos Indígenas) e Guilherme Boulos (Secretaria-Geral do Governo Lula) também participam da programação. 

 

COP 30
