O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Presidente da COP 30 confirma participação de 162 delegações na conferência em Belém

Número supera o mínimo necessário para abertura oficial das negociações multilaterais e reforça engajamento global com o evento.

Jéssica Nascimento
fonte

Belém recebe investimentos em áreas de saneamento, mobilidade e desenvolvimento urbano, para receber série de eventos internacionais em 2025 (Foto: Vinícius Pinto / Agência Pará)

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro deste ano em Belém, já conta com 162 delegações credenciadas. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (10/10) pelo presidente da conferência, o embaixador André Corrêa do Lago.

Esse número ultrapassa o mínimo de 132 países exigido para garantir o quórum necessário à abertura e condução formal das negociações multilaterais, assegurando a validade das deliberações oficiais durante o evento.

O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa em Brasília, onde foram apresentados detalhes da Pré-COP 30 — encontro preparatório que ocorrerá na próxima semana na capital federal. Para essa etapa, 50 países já confirmaram a presença de delegações.

Embora não faça parte do calendário oficial da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), a Pré-COP é considerada uma fase diplomática estratégica. O encontro tem como objetivo alinhar posições entre os países, identificar possíveis consensos e minimizar divergências antes da conferência principal.

Corrêa do Lago também destacou que apenas 14 países em desenvolvimento não solicitaram apoio logístico ou financeiro para hospedagem e transporte em Belém, o que, segundo ele, demonstra o alto grau de comprometimento internacional com a conferência.

A COP 30 celebrará os 10 anos do Acordo de Paris e deve reunir líderes mundiais, negociadores e representantes da sociedade civil de quase todos os países-membros da ONU. O Brasil pretende aproveitar o evento para fortalecer sua posição de liderança nas discussões climáticas, com foco em temas como bioeconomia, transição energética e preservação da Amazônia.

 

