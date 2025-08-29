Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Presidência da COP 30 divulga nova carta destacando o papel do setor privado nas mudanças climáticas

Documento também reforça que a conferência em Belém será um momento decisivo para transformar compromissos em ações concretas

Thaline Silva*
fonte

O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30 (Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

A presidência brasileira da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) divulgou, nesta sexta-feira (29), sua sétima carta à comunidade internacional. O documento é direcionado às empresas e ressalta a importância do setor privado como ator essencial no enfrentamento da crise climática.

Segundo o presidente da COP 30, André Corrêa do Lago, a transição para uma economia de baixo carbono já está em curso e representa uma oportunidade histórica para negócios, inovação e geração de empregos. Ele destacou que líderes empresariais que anteciparem mudanças terão maior resiliência e competitividade em um cenário econômico global em transformação.

VEJA MAIS 

image ‘O legado da COP 30 é uma mudança de mentalidade’, diz reitor da UFPA durante evento em São Paulo
De acordo com Gilmar Pereira, é fundamental promover uma mudança de mentalidade que valorize a preservação ambiental

image Residências artísticas em Belém unem arte e tecnologia antes da COP 30
ZU-UK lança os projetos ZAPLAB e DRIFT, que terão resultados apresentados durante a Conferência do Clima na capital paraense

A carta também reforça que a conferência, marcada para acontecer em novembro em Belém, no Pará, será um momento decisivo para transformar compromissos em ações concretas. Um dos pontos centrais é a apresentação, pelos países, das novas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) para 2035, que devem orientar políticas públicas e investimentos privados.

Entre os exemplos mencionados, estão os investimentos globais de mais de US$ 2 trilhões em energia limpa em 2023, que já geraram cerca de 35 milhões de empregos. No Brasil, a emissão de títulos verdes ultrapassou US$ 30 bilhões até 2024, além da criação de mais de 1,5 milhão de empregos no setor de energias renováveis.

Para ampliar o engajamento empresarial, a presidência da COP 30 lançou a Agenda de Ação Climática, estruturada em seis eixos temáticos e 30 objetivos, que vão desde a expansão das energias renováveis até o fortalecimento do financiamento sustentável. A proposta prevê a criação de um “Celeiro de Soluções”, reunindo iniciativas de empresas e instituições para acelerar projetos e identificar barreiras a serem superadas.

O presidente da conferência enfatizou que a colaboração entre governos e empresas será determinante para a implementação do Acordo de Paris e a construção de uma nova economia climática. “O setor privado é não apenas beneficiário da transição, mas parceiro indispensável para impulsioná-la”, afirmou.

Com menos de três meses para o início do encontro, a expectativa da presidência é que Belém se torne palco de convergência entre compromissos diplomáticos e ações práticas, reunindo governos, investidores e empreendedores em torno de soluções sustentáveis.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP 30

Mudanças Climáticas
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda