Presença da Suíça em Belém para a COP 30 fortalece parceria bilateral com o Brasil

O governo da Suíça lança neste domingo, 9, sua agenda oficial na 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em um evento simbólico no Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, instituição que leva o nome do naturalista suíço que marcou a história científica da Amazônia.

A cerimônia marca o início da Presença Suíça na COP 30 e será palco da assinatura de uma nova contribuição de 5 milhões de francos suíços (cerca de R$ 33 milhões) ao Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) . O recurso reforça a cooperação bilateral na área de clima e meio ambiente e soma-se ao primeiro aporte realizado em outubro de 2023, no mesmo valor.

O ato contará com a presença do embaixador da Suíça no Brasil, Hanspeter Mock, do embaixador suíço para o Meio Ambiente, Felix Wertli, que chefiará a delegação do país na COP 30, além do secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, e do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, acompanhado da diretora Tereza Campello.

O evento contará com a participação especial do explorador suíço Bertrand Piccard, presidente da Fundação Solar Impulse, conhecido por suas voltas ao mundo em um balão e, mais recentemente, em um avião movido apenas à energia solar. Em Belém, Piccard apresentará o projeto “Climate Impulse”, que pretende realizar uma nova volta ao planeta em um avião movido a hidrogênio verde, sem escalas e sem emissões.

Para o embaixador Hanspeter Mock a presença da Suíça na COP 30 “reforça um compromisso de longa data com a sustentabilidade no Brasil, especialmente em temas como bioeconomia, agricultura rastreável, manejo florestal e governança dos recursos hídricos”.

O Museu Paraense Emílio Goeldi será o principal ponto da agenda suíça durante os 12 dias da COP 30, de 9 a 21 de novembro. O espaço abrigará uma série de painéis, encontros e debates no parque zoobotânico, incluindo a “Embaixada Planetária”, pavilhão que reunirá cientistas, empreendedores, artistas, representantes de povos indígenas e delegações internacionais para discutir soluções sustentáveis para a crise climática.

A partir do dia 20 de novembro, o Museu do Estado do Pará (MEP), na Praça Dom Pedro II, receberá a exposição “O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia: Arte, Ciência e Sustentabilidade”, organizada em parceria entre o Museu Goeldi e a Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi. A mostra reúne obras, ilustrações e fotos do Museu de História Natural de Berna, na Suíça, destacando a biodiversidade amazônica e os laços históricos entre os dois países.

Outra iniciativa em andamento é a reconstrução sustentável da Casa Goeldi, imóvel histórico localizado dentro do parque zoobotânico. O espaço será restaurado e transformado em um centro de promoção científica e de integração entre comunidades locais e pesquisadores, reforçando a conexão entre a Suíça e a Amazônia.

Serviço

Evento: Lançamento da Presença Suíça na COP 30

Data: 9 de novembro

Horário: 15h às 17h

Local: Museu Paraense Emílio Goeldi, Av. Magalhães Barata, Belém