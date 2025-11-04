Prefeitos e prefeitas se unem e levam federalismo climático à COP 30

Mais de 100 prefeitos e prefeitas dos maiores municípios brasileiros assinaram, nesta terça-feira (4), um documento que será entregue a líderes mundiais na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém. A iniciativa propõe o federalismo climático como base para uma transição justa e sustentável e reafirma o papel dos municípios na agenda climática. A assinatura ocorreu durante o Fórum Global de Líderes Locais, que reúne prefeitos e governadores de diversos países no Rio de Janeiro.

O texto destaca que não há transição climática sem as cidades, já que mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, onde os efeitos da crise climática se manifestam com mais intensidade e as soluções precisam de maior investimento, com inovação, participação social e equidade.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Preservação do meio ambiente começam com gestos do dia a dia, pontuam especialistas]]

[[(standard.Article) COP 30: Belém recebe agenda gratuita do Sistema Comércio com shows, oficinas e rodadas de negócios]]

[[(standard.Article) Belém vive clima de alta temporada com chegada de turistas para COP30]]

Eixos prioritários

O documento apresenta seis eixos prioritários de atuação, para fortalecer a ação climática local e o papel das cidades no regime global de clima. Entre essas prioridades estão a democratização de tecnologias e a capacitação sobre a agenda climática, com foco na população e nos servidores e gestores dos municípios brasileiros.