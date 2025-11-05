Capa Jornal Amazônia
Pizza da COP 30: pizzaria de Belém lança sabor com caranguejo e castanha-do-pará

Receita combina sabores típicos da Amazônia e ficará disponível durante a conferência climática

Hannah Franco
fonte

Pizzaria paraense lança “Pizza da COP 30” com produtos regionais (Divulgação)

A culinária paraense tem ganhado ainda mais destaque durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém. O evento, que deve reunir entre 40 mil e 60 mil visitantes, também movimenta o setor gastronômico local, com o lançamento de produtos inspirados na conferência. Entre as novidades está a “Pizza da COP 30”, criada pela pizzaria Pizza do Fábio especialmente para o mês de novembro.

A receita combina camarão, tucupi de Vigia, jambu, queijo do Marajó, caranguejo e castanha-do-pará, ingredientes típicos da Amazônia. O novo sabor ficará disponível até 30 de novembro.

"A pizza é uma forma de homenagear a rica biodiversidade e a cultura paraense, incorporando ingredientes locais que refletem nossa identidade e a riqueza gastronômica da região", explicou Fábio Lima, proprietário da pizzaria.

Essa não é a primeira vez que a gastronomia paraense se inspira no evento climático. No final de 2024, a tradicional sorveteria Cairu lançou o sorvete COP 30, feito com castanha-do-pará, pistache e cupuaçu. Assim como a pizza temática, o produto busca conectar o evento à valorização dos ingredientes regionais.

