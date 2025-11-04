Conheça 4 lugares para comer comida vegetariana e vegana em Belém
Saiba onde comer pratos veganos e vegetarianos e desfrutar da culinária amazônida
Belém se prepara para receber o mundo em durante a realização da COP30, a conferência global da ONU sobre mudanças climáticas. Mais do que um grande evento internacional, a cidade vive um momento de renovação e consciência ambiental, refletido também à mesa. Cada vez mais, os belenenses e os visitantes que já começam a chegar buscam hábitos alimentares sustentáveis, explorando sabores locais em versões vegetarianas e veganas.
Se você é morador da capital ou visitante durante o evento e é vegetariano ou vegano, o OLiberal.com separou quatro lugares imperdíveis para comer bem e apoiar uma alimentação de baixo impacto ambiental.
Purão Vegano
O Purão é o primeiro buffet self-service 100% vegano de Belém, com pratos inspirados na Amazônia como ensopados com jambu, empadão de palmito valorizando ingredientes regionais.
Endereço: Rua Pe. Prudêncio, 166 – Campina,
Funcionamento: Segunda à sábado, das 11h30 às 15h.
Govinda Restaurante Vegetariano
O Govinda é um restaurante vegetariano/vegano que mistura toques da culinária indiana (como dahl, samosas) com pratos paraenses adaptados. Ambiente acolhedor e versátil, com opções sem glúten/lactose. Localizado no centro de Belém e em frente a praça Batista Campos.
Endereço: Rua dos Mundurucus, 1800 – Batista Campos,
Funcionamento: Segunda a sábado das 9h às 22h; domingo das 9h às 15h
Grão Culinária Saudável
O Grão é um local voltado à alimentação saudável, com pratos funcionais, boas opções para vegetarianos e veganos, sobremesas sem açúcar e ambiente tranquilo.
Endereço: Travessa Dom Pedro I, 546 – Umarizal, Belém-PA, CEP 66050-100. Tripadvisor+1
Funcionamento: Todos os dias, das 11h30 às 22h (domingo: 11h30 às 16h)
Padaria Verderosa
A Verderosa é a primeira padaria 100% vegana da Amazônia, com pães, bolos, doces, refeições veganas, todas sem ingredientes de origem animal. Perfeita para lanches,, almoços e cafés da tarde.
Endereço: Rua João Balbi, 508 – Nazaré, Belém-PA,
Funcionamento: Segunda a sábado (terça a sábado 10h-19h) para entrega/encomenda; domingo fechado
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
