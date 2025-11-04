Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Conheça 4 lugares para comer comida vegetariana e vegana em Belém

Saiba onde comer pratos veganos e vegetarianos e desfrutar da culinária amazônida

Gabrielle Borges
fonte

Veja sugestões de lugares com comida vegetariana e vegana em Belém (Freepik)

Belém se prepara para receber o mundo em durante a realização da COP30, a conferência global da ONU sobre mudanças climáticas. Mais do que um grande evento internacional, a cidade vive um momento de renovação e consciência ambiental, refletido também à mesa. Cada vez mais, os belenenses e os visitantes que já começam a chegar buscam hábitos alimentares sustentáveis, explorando sabores locais em versões vegetarianas e veganas.

Se você é morador da capital ou visitante durante o evento e é vegetariano ou vegano, o OLiberal.com separou quatro lugares imperdíveis para comer bem e apoiar uma alimentação de baixo impacto ambiental.

Purão Vegano

O Purão é o primeiro buffet self-service 100% vegano de Belém, com pratos inspirados na Amazônia como ensopados com jambu, empadão de palmito valorizando ingredientes regionais.

image Prato do Purão Vegano (Reprodução/Google)

 

Endereço: Rua Pe. Prudêncio, 166 – Campina, 
Funcionamento: Segunda à sábado, das 11h30 às 15h. 
 

Govinda Restaurante Vegetariano

O Govinda é um restaurante vegetariano/vegano que mistura toques da culinária indiana (como dahl, samosas) com pratos paraenses adaptados. Ambiente acolhedor e versátil, com opções sem glúten/lactose. Localizado no centro de Belém e em frente a praça Batista Campos.

image Prato do Govinda (Reprodução/TripAdvisor)

Endereço: Rua dos Mundurucus, 1800 – Batista Campos,
Funcionamento: Segunda a sábado das 9h às 22h; domingo das 9h às 15h

Grão Culinária Saudável

O Grão é um local  voltado à alimentação saudável, com pratos funcionais, boas opções para vegetarianos e veganos, sobremesas sem açúcar e ambiente tranquilo. 

image Hambúrguer vegetariano do Grão (Reprodução/Redes Sociais/@graoculinariasaudavel)

Endereço: Travessa Dom Pedro I, 546 – Umarizal, Belém-PA, CEP 66050-100. Tripadvisor+1
Funcionamento: Todos os dias, das 11h30 às 22h (domingo: 11h30 às 16h)

Padaria Verderosa

A Verderosa é a primeira padaria 100% vegana da Amazônia, com  pães, bolos, doces, refeições veganas, todas sem ingredientes de origem animal. Perfeita para lanches,, almoços e cafés da tarde.

image Prato da Padaria VerdeRosa (Reprodução/Instagram/@padariaverderosa)

Endereço: Rua João Balbi, 508 – Nazaré, Belém-PA, 
Funcionamento: Segunda a sábado (terça a sábado 10h-19h) para entrega/encomenda; domingo fechado

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

.
