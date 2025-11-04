PF emitiu alerta sobre ameaças do Comando Vermelho no Pará antes da COP 30

A Polícia Federal no Pará enviou um ofício ao governo federal alertando sobre possíveis ataques a agentes de segurança pública por integrantes do Comando Vermelho, com foco na Região Metropolitana de Belém. O documento, classificado como de atenção elevada, orienta que os policiais mantenham “nível máximo de cautela” e evitem “percursos, locais ou situações que possam aumentar risco e vulnerabilidade dos agentes”. As informações foram divulgadas pela CNN.

O alerta, expedido dias antes da operação no Rio de Janeiro que resultou em mais de 120 mortes, foi distribuído a unidades da Superintendência Regional da PF, delegacias descentralizadas e à Diretoria de Proteção à Pessoa. O objetivo é reforçar a segurança dos agentes e das equipes destacadas para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém entre 11 e 21 de novembro.

No documento, a Polícia Federal solicita que qualquer movimentação suspeita ou situação que coloque em risco a integridade de servidores seja imediatamente comunicada ao setor de Inteligência Policial. A medida busca antecipar possíveis ações criminosas que possam comprometer a segurança do evento internacional e do efetivo policial destacado para atuar durante o período.

Fontes ligadas ao Palácio do Planalto e aos ministérios da Justiça e da Defesa confirmam que o alerta da PF foi encaminhado ao governo há cerca de duas semanas. O comunicado foi um dos fatores que contribuíram para a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de decretar uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no estado.

Além do alerta, a megaoperação realizada no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, no fim de outubro, também influenciou o governo a adotar medidas preventivas no Pará. O receio é de que eventuais desdobramentos da ofensiva fluminense pudessem provocar reações de grupos criminosos em outros estados, especialmente na região amazônica, onde a PF vem intensificando o combate a organizações envolvidas com tráfico e garimpo ilegal.

A GLO, publicada em decreto presidencial, autoriza o uso das Forças Armadas em situações de grave perturbação da ordem pública. No caso da COP 30, o dispositivo estará em vigor de 2 a 23 de novembro, abrangendo o período de preparação, realização e desmobilização do evento.

Cerca de 8 mil militares foram destacados para atuar em Belém e municípios próximos. As ações se concentrarão no perímetro externo do Parque da Cidade, onde estarão instaladas as áreas oficiais do evento — Green Zone e Blue Zone —, além de pontos estratégicos como portos, subestações de energia, estações de tratamento de água e o Aeroporto Internacional de Val-de-Cans.

Com a presença de chefes de Estado, diplomatas e representantes de mais de 190 países, a COP30 é considerada o maior evento internacional já sediado na Amazônia. A expectativa do governo é garantir um esquema de segurança robusto, com atuação conjunta das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias estaduais e guardas municipais.