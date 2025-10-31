Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP 30: conheça o general que vai comandar a GLO em Belém

O governador do Pará, Helder Barbalho, solicitou apoio do Exército para reforçar a segurança de Belém durante a Conferência do Clima.

Jéssica Nascimento
fonte

General do Exército José Ricardo Vendramin Nunes, atual comandante militar do Norte. (Foto: Exército)

A operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) será chefiada pelo general do Exército José Ricardo Vendramin Nunes, atual comandante militar do Norte, segundo informações do Metrópoles. A apuração foi feita junto a fontes das Forças Armadas.

O pedido de GLO partiu do governador Helder Barbalho. A COP 30 será realizada em Belém entre 6 e 21 de novembro, e a operação de segurança deve ocorrer de 2 a 23 do mesmo mês. O Exército ficará responsável pela coordenação das ações na capital paraense, que receberá líderes e delegações de mais de 160 países.

Como comandante militar do Norte, Vendramin lidera as tropas do Exército na Amazônia Oriental — uma área que representa cerca de 20% do território nacional e abriga mais de 30 organizações militares.

O general possui mestrado em Planejamento e um curso internacional de Estudos Estratégicos, ambos pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME). Já comandou o Campus Brasília da Escola Superior de Guerra e o Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEX).

VEJA MAIS

image Agrizone: CNA, Federações e EMBRAPA apresentam agro sustentável ao mundo
Espaço vai destacar inovação, sustentabilidade e o papel estratégico do Pará na produção agropecuária brasileira

image Vice-primeiro-ministro chinês confirma presença na COP 30 em Belém
Ding Xuexiang representará o presidente Xi Jinping e defenderá cooperação global contra mudanças climáticas

image 'Cúpula de Líderes não é deliberativa', diz embaixador Maurício Lyrio sobre encontro em Belém
Ao explicar a diferença entre a Cúpula do Clima e a COP 30, Lyrio destacou que o evento dos dias 6 e 7 não resultará em um documento final de consenso; entenda

image COP 30: País espera mais de 60 nações em cúpula sem Trump, mas evita confirmar lista de líderes
A Presidência da República não espera a participação do presidente Donald Trump, nem de qualquer representante político dos Estados Unidos na reunião de líderes

Além de Belém, a GLO também abrangerá ações em rios da região e nas áreas das usinas hidrelétricas de Tucuruí e Belo Monte, em Altamira. Segundo Helder Barbalho, o objetivo é “assegurar um nível adequado de segurança em um evento de tamanha magnitude, que contará com autoridades de alta relevância”.

O governador destacou ainda que o reforço militar será concentrado “em locais de grande fluxo de pessoas e de deslocamento de comitivas, considerando que o efetivo estadual não é suficiente para atender plenamente às demandas de segurança do evento”.

A COP 30 terá início oficial em 10 de novembro e seguirá até o dia 21, mas a programação começa no dia 6 com a Cúpula do Clima — encontro que antecede a Conferência e reunirá chefes de Estado. De acordo com o Itamaraty, mais de 140 delegações são esperadas, incluindo cerca de 50 representações com presidentes e primeiros-ministros.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

belém

glo
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda