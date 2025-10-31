COP 30: conheça o general que vai comandar a GLO em Belém

A operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) será chefiada pelo general do Exército José Ricardo Vendramin Nunes, atual comandante militar do Norte, segundo informações do Metrópoles. A apuração foi feita junto a fontes das Forças Armadas.

O pedido de GLO partiu do governador Helder Barbalho. A COP 30 será realizada em Belém entre 6 e 21 de novembro, e a operação de segurança deve ocorrer de 2 a 23 do mesmo mês. O Exército ficará responsável pela coordenação das ações na capital paraense, que receberá líderes e delegações de mais de 160 países.

Como comandante militar do Norte, Vendramin lidera as tropas do Exército na Amazônia Oriental — uma área que representa cerca de 20% do território nacional e abriga mais de 30 organizações militares.

O general possui mestrado em Planejamento e um curso internacional de Estudos Estratégicos, ambos pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME). Já comandou o Campus Brasília da Escola Superior de Guerra e o Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEX).

Além de Belém, a GLO também abrangerá ações em rios da região e nas áreas das usinas hidrelétricas de Tucuruí e Belo Monte, em Altamira. Segundo Helder Barbalho, o objetivo é “assegurar um nível adequado de segurança em um evento de tamanha magnitude, que contará com autoridades de alta relevância”.

O governador destacou ainda que o reforço militar será concentrado “em locais de grande fluxo de pessoas e de deslocamento de comitivas, considerando que o efetivo estadual não é suficiente para atender plenamente às demandas de segurança do evento”.

A COP 30 terá início oficial em 10 de novembro e seguirá até o dia 21, mas a programação começa no dia 6 com a Cúpula do Clima — encontro que antecede a Conferência e reunirá chefes de Estado. De acordo com o Itamaraty, mais de 140 delegações são esperadas, incluindo cerca de 50 representações com presidentes e primeiros-ministros.