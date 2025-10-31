Capa Jornal Amazônia
Vice-primeiro-ministro chinês confirma presença na COP 30 em Belém

Ding Xuexiang representará o presidente Xi Jinping e defenderá cooperação global contra mudanças climáticas

Gabi Gutierrez
fonte

Parque da Cidade vai sediar apresentações culturais durante a COP 30, em Belém (Foto: Cássio Matos / Ag. Pará)

O vice-primeiro-ministro da China, Ding Xuexiang, participará da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém (PA). A informação foi confirmada nesta quinta-feira (31) pelo porta-voz da diplomacia chinesa, Guo Jiakun, segundo a RTP, o qual afirmou que Ding representará o presidente Xi Jinping durante o evento, com presença prevista para o dia 13 de novembro.

De acordo com Guo, a participação do vice-primeiro-ministro reforça o compromisso do governo chinês com a governança climática global e a cooperação internacional na busca por soluções sustentáveis.

"A China está disposta a reforçar a confiança e dar novo impulso à governança climática global com as suas conquistas e soluções", afirmou o porta-voz.

Compromisso com a Cooperação Climática Global

O representante também destacou que o país pretende colaborar com todas as nações na defesa do multilateralismo, fortalecendo a solidariedade e a transição para um modelo econômico verde e de baixas emissões de carbono.

"Esperamos colaborar com todas as partes na defesa do multilateralismo, reforçar a solidariedade e cooperação, promover a transição global para um mundo verde e de baixas emissões de carbono e construir, em conjunto, um planeta limpo e belo", completou.

Antes da COP30, representante chinês fará visita ao Uruguai

Antes de desembarcar no Brasil, Ding Xuexiang fará uma visita oficial ao Uruguai, país que, segundo o governo chinês, é um "parceiro estratégico integral e tradicionalmente amigo da China". A visita visa aprofundar a parceria bilateral e ampliar a cooperação econômica e diplomática.

O peso diplomático da COP30 em Belém

Em relação ao Brasil, Guo destacou que Pequim espera aproximar ainda mais o alinhamento estratégico entre os dois países, especialmente em temas ligados à sustentabilidade e à justiça internacional.

"A China espera reforçar o alinhamento estratégico no desenvolvimento e contribuir em maior medida para a defesa do multilateralismo e da justiça internacional", declarou o porta-voz.

A presença do vice-primeiro-ministro chinês na COP30 reforça o peso diplomático do evento em Belém, que deve reunir 181 delegações internacionais e lideranças políticas, científicas e ambientais de todo o mundo para discutir as metas globais de redução de emissões e financiamento climático.

