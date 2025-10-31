Capa Jornal Amazônia
'Cúpula de Líderes não é deliberativa', diz embaixador Maurício Lyrio sobre encontro em Belém

Ao explicar a diferença entre a Cúpula do Clima e a COP 30, Lyrio destacou que o evento dos dias 6 e 7 não resultará em um documento final de consenso; entenda

Eva Pires | Especial para O Liberal
fonte

Embaixador Maurício Lyrio (Valter Campanato/Agência Brasil)

Durante coletiva realizada nesta sexta-feira (31), em Brasília, o embaixador Maurício Carvalho Lyrio, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, esclareceu que a Cúpula de Líderes sobre o Clima, que ocorrerá em Belém nos dias 6 e 7 de novembro, não terá caráter deliberativo. “A cúpula de líderes não é deliberativa, não decide sobre o regime de clima. Quem decide é a própria COP, que começa no dia 10”, afirmou. Segundo ele, o governo brasileiro está negociando algumas declarações específicas para adesão de países em determinadas áreas, mas não haverá um documento final de consenso entre todas as nações participantes.

Lyrio explicou que a diferença central entre a Cúpula e a COP 30 está justamente no formato e nos objetivos de cada evento. Enquanto a Cúpula será um espaço de diálogo político de alto nível, reunindo chefes de Estado e de governo para reforçar compromissos climáticos e promover cooperação internacional, a COP 30, também sediada em Belém, será o momento de deliberação oficial e adoção de decisões formais no âmbito do regime climático da ONU.

Durante a coletiva, o embaixador André Aranha Corrêa do Lago, presidente da COP 30, destacou que a Cúpula de Líderes reunirá principalmente chefes de Estado e seus assessores diretos, em um encontro mais político e estratégico. Ele ressaltou que a Cúpula antecede a conferência oficial e tem o papel de abrir o diálogo entre os países antes das negociações formais da COP.

Corrêa do Lago explicou ainda que muitas delegações internacionais chegarão a Belém apenas após a Cúpula, para participar da COP 30, que contará com mais de 170 países credenciados. Até o momento, Estados Unidos e Argentina ainda não confirmaram presença no encontro de líderes.

