Parceria entre BNDES e UFPA investe R$ 36 milhões em reestruturação do Centro Mercedários

O Centro Mercedários da UFPA, um dos prédios históricos de Belém, passa por uma obra de reestruturação, que integra os preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A reforma soma um investimento de R$ 36 milhões, fruto da parceria entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com a Universidade Federal do Pará (UFPA). Representantes das instituições e de outras parceiras estiveram reunidos na tarde desta quarta-feira (12), dentro do espaço, para oficializar a união através da assinatura do convênio de parceria.

Durante o período da COP 30, prevista para ocorrer de 10 a 21 de novembro, o espaço abrigará a Casa BNDES, com uma parte do espaço dedicada às ações da instituição na conferência. Além desta intenção, o Mercedários UFPA também passa a ofertar a graduação e mestrado em restauro, que já está sendo oferecida no espaço pela universidade. Segundo o projeto, todos os ambientes que integram o equipamento, o que inclui a Igreja das Mercês, receberão ações de reestruturação.

O reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, esclarece que a primeira fase do projeto ficará pronta a tempo da Cop 30, com inauguração prevista para agosto deste ano, a fim de servir como um espaço importante no evento climático. Nessa fase, toda a estrutura que fica de frente para o portão 1 da estação das docas será contemplada e disponibilizada para o público, já que o projeto prevê a circulação livre da população. Para isso, o Mercedários será equipado com um espaço de café e um jardim de inverno, por exemplo.

“Além dos nossos cursos de restauro, a nível de graduação e mestrado, a gente quer também que a comunidade tenha acesso a esse espaço, portanto, lá embaixo nós vamos fazer um café que será aberto, vai ter um espaço da escola de música, galeria de arte e um jardim de inverno lino. E, para além de tudo isso, tem também o espaço da administração da Universidade”, esclarece Gilmar.

A diretora socioambiental e presidente interina do BNDES, Tereza Campello, explica que a instituição ocupa a casa ao lado da Universidade para promover grandes debates e atividades paralelas durante a COP 30. Ela esclarece que o projeto de restauro foi selecionado por meio de um edital com recursos da Lei Rouanet, entretanto, até o período da contemplação ainda não se previa a realização da conferência do clima. A essa união de interesses a diretora se refere como “uma feliz coincidência”.

“No BNDES a gente não escolhe qual é a obra, não é uma decisão da diretoria de forma unilateral. O banco abriu uma seleção, um conjunto de projetos foram apresentados, e alguns foram selecionados, dentre esses, o Mercedários. Com a decisão da COP 30 em Belém, as coisas se somaram, então, a gente tem uma obra importante para a cidade em uma área estratégica para a cidade e para a COP”, observa Campello.

Além dos representantes das duas instituições, também compuseram a banca da coletiva a Secretária Estadual de Cultura, Úrsula Vidal, o diretor da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), e demais membros da Administração Superior e equipe do Mercedários UFPA.