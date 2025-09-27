Capa Jornal Amazônia
Pará investe em turismo e projeta desenvolvimento sustentável com a COP30

No Dia Mundial do Turismo, Estado celebra avanços em infraestrutura, qualificação e promoção internacional, consolidando-se como destino estratégico da Amazônia

Agência Pará
fonte

Parque da Cidade (Alexandre Costa / Ag. Pará)

Celebrado em 27 de setembro, o Dia Mundial do Turismo ganha destaque especial no Pará, onde investimentos em infraestrutura, promoção internacional e qualificação profissional fortalecem a presença do Estado como destino de referência na Amazônia. A proximidade da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém em novembro, reforça o papel do turismo como motor de desenvolvimento sustentável, social e econômico.

Em 2025, o Pará se consolidou como um dos destinos mais promissores do Brasil, impulsionado por investimentos estratégicos. Obras como o Parque Linear da Doca, o Porto Futuro II e o Parque da Cidade transformam Belém, criam novas opções de lazer, preservam o meio ambiente e fortalecem o turismo. Outro avanço é a implantação de sinalização turística bilíngue na capital, que facilita a circulação de visitantes e promove inclusão.

“Com a COP30 no horizonte, o Pará se posiciona como protagonista nos cenários nacional e internacional, promovendo um turismo sustentável, inclusivo e de qualidade. O trabalho realizado é um exemplo claro de como a inovação e a governança podem transformar o turismo em um motor de desenvolvimento social e econômico”, destaca o secretário de Turismo do Estado, Eduardo Costa.

No transporte aéreo, a consolidação do Aeroporto Internacional de Belém como hub da Amazônia amplia conexões e oportunidades. A parceria com a companhia aérea colombiana Avianca, por exemplo, vai garantir a realização da rota Belém–Bogotá, a partir de 27 de outubro, conectando o Pará ao Aeroporto de El Dorado, o mais movimentado da América Latina, com cerca de 45 milhões de passageiros por ano.

A imagem e a credibilidade do destino nos mercados turísticos nacional e internacional geram ganhos econômicos e vantagens competitivas para os empresários locais. “A valorização das rotas regionais, maior promoção dos destinos e incentivo ao turismo de natureza e cultural tem dado mais visibilidade ao Pará como um destino autêntico”, afirma o empresário Wyllian Farias.

Pará em destaque nas principais feiras de turismo 

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) tem marcado presença em eventos nacionais e internacionais para promover o Pará. Somente nos nove primeiros meses de 2025, a pasta participou de feiras como Pesca & Companhia Trade Show; Fórum Nacional do Turismo da Pesca; a Expo Turismo Paraná; ABAV Travel SP; WTM LA; Avistar Brasil; BNT Mercosul; Agente Tá On – Na Estrada; Expocatólica; Seminário RUMOS; Pará Day; Salão Nacional do Turismo; Fishing Show e ABAV Expo 2025. Essas ações fortalecem a imagem do Estado no cenário turístico global, atraem investidores, empresas e turistas e geram emprego e renda, impulsionando o desenvolvimento local.

Capacitação e novas experiências de turismo de natureza 

Reconhecendo a importância da formação profissional, o governo do Pará investe em cursos como Observação de Aves e Condutor Ambiental de Trilhas e Caminhadas. O turismo de observação de aves, conhecido como birdwatching, vem crescendo no Brasil e já reúne cerca de 50 mil observadores. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o País abriga 18% da diversidade mundial de pássaros e o setor movimenta aproximadamente US$ 90 bilhões por ano no mundo.
Para trilhas e caminhadas ambientais, o Pará abriga alguns dos destinos mais emblemáticos de ecoturismo da Amazônia, como Alter do Chão (Santarém), o arquipélago do Marajó e a região da Calha Norte, com reservas extrativistas e áreas de conservação ideais para o turismo de base comunitária. “O impacto tem sido positivo. Temos percebido aumento na procura por experiências na natureza e vivências culturais, o que fortalece nosso negócio e ajuda a consolidar o turismo na região”, acrescenta Wyllian Farias.

Unidades de Conservação como atrativos de ecoturismo

As Unidades de Conservação também se destacam: o Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, em Belém; o Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas, em São Geraldo do Araguaia; o Parque Estadual de Monte Alegre; o Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia, na Região Metropolitana de Belém; e a Área de Proteção Ambiental (APA) Arquipélago do Marajó. Os programas visam preparar profissionais para oferecer experiências de ecoturismo de alta qualidade, alinhadas às práticas sustentáveis.

Turismo Sustentável e Responsável

O Pará se destacou no Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2025, com seis iniciativas entre as 30 finalistas, concorrendo nas categorias Comunidades Locais e Experiência/Produto. O Estado ocupa o segundo lugar no ranking de inscrições, evidenciando a força da região amazônica no turismo sustentável. Os vencedores serão anunciados em 8 de dezembro, em cerimônia de premiação em Belém.

Proteção da infância e turismo ético

Outra frente é o turismo responsável e a proteção da infância, com palestras, oficinas e atividades orientativas para gestores, prestadores de serviços turísticos, empreendedores, estudantes e comunidades. O objetivo é mitigar impactos negativos da atividade turística, fomentar um turismo mais ético, sustentável e inclusivo e combater o abuso sexual de crianças e adolescentes no setor.

Governança regional e fortalecimento do setor

A criação de instâncias de governança regional e a inclusão de 82 municípios no Mapa do Turismo Brasileiro fortalecem a estruturação do setor, garantindo que investimentos sejam direcionados de forma eficiente e promovam desenvolvimento equilibrado e sustentável do turismo no estado.

Resultados e Perspectivas

Com a realização da COP30 em Belém, o fluxo turístico no Estado aumentou significativamente, com projeção de crescimento superior a 20% em 2025. A expectativa é de que o Pará atraia cerca de 1,5 milhão de visitantes ao longo do ano. “Observei um bom crescimento, principalmente nos dois últimos anos, e isso impacta positivamente as empresas com essa visibilidade e crescimento do turismo no Pará e na nossa região”, relata o empresário Paulo Henrique Mil Homens.
Segundo o Observatório do Turismo do Pará, divulgado pela Setur em 2024, o Estado recebeu 1.204.944 turistas, um crescimento de 15,4% em relação ao ano anterior. A receita gerada pelo setor chegou a R$ 871.967.641.

A conferência da ONU deve atrair dezenas de milhares de participantes, movimentando hotéis, restaurantes, transportes, agências e o comércio local. Belém e o Pará se consolidam no radar internacional, fortalecendo a imagem do Estado como porta de entrada da Amazônia e destino turístico sustentável.

