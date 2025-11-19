ônibus da cop 30 viram ponto de encontro de várias nacionalidades em belém

Com o grande fluxo de visitantes durante a COP 30, Belém montou um sistema especial de ônibus para conectar turistas e participantes às áreas da Blue Zone e da Green Zone. O esquema de mobilidade, que opera 24 horas por dia desde 1º de novembro e segue até o dia 23, mudou o fluxo nas principais vias da capital - e também o cotidiano de quem utiliza o transporte público. Em um mesmo ônibus, agora, é comum encontrar pessoas de países diversos, falando vários idiomas, o que tem proporcionado um intercâmbio cultural inédito para muitos belenenses.

Ao todo, 15 linhas exclusivas atendem participantes credenciados. Para embarcar, é necessário apresentar a credencial da Blue Zone ou uma carta emitida pela UNFCCC. As rotas passam pelas avenidas Nazaré, José Malcher, Almirante Barroso, Augusto Montenegro e pela BR-316, ligando Belém e municípios da Região Metropolitana, como Ananindeua, Marituba, Santa Izabel, Benevides e Castanhal. Os distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro também foram integrados ao sistema.

A frota inclui 250 ônibus - 40 deles elétricos e os demais equipados com tecnologia Euro 6, que reduz a emissão de poluentes. Delegações hospedadas nos navios MSC Seaview e Costa Diadema também contam com transporte dedicado. As paradas têm identificação visual com totens e wind banners. Para áreas não atendidas pelo sistema exclusivo, os participantes podem recorrer às linhas regulares do transporte público. Entre os usuários do sistema está Mauro César Canté Tavares, 50 anos, morador do Cordeiro de Farias, no Tapanã. Ele utiliza diariamente os ônibus exclusivos para chegar à COP. Ele contou que sai de casa por volta de 7h30 ou 7h40 e considera o trajeto rápido: “É bem rápido”.

BUS COP 30 Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal

Mas o que mais chama sua atenção é dividir o ônibus com pessoas de várias nacionalidades. “Uma experiência muito boa, porque a gente vê que nos transportes que botaram não tem desigualdade. Botaram para todos - tanto os de fora do Brasil como os que estão nativos aqui também no trabalho", contou. Mauro observa tudo: as diferenças de idioma, as roupas e o comportamento dos visitantes. “Vestimenta, muito diferente mesmo, muito diferente”, contou.

Ele admite que conversa pouco, mas presta atenção. Para Mauro, o sistema especial tem funcionado bem: “Está saindo nos horários tudinho. Se continuasse assim depois da Copa, era até melhor”, afirmou.

VEJA MAIS:

Ônibus com vários idiomas e uma convivência inédita

Outro passageiro frequente é Ricardo Rapozo, 45 anos, videomaker, que sai diariamente da avenida Doutor Freitas para a COP usando principalmente o Circular 2. Ele contou que, nos últimos dias, o trânsito ficou mais “pesado” e, nesta terça-feira, viveu uma cena nova: “Hoje, por exemplo, eu peguei o ônibus e ele estava lotado. Primeira vez até que eu vejo ele lotado”, disse. Para Ricardo, compartilhar o coletivo com pessoas de vários países tem sido um exercício de adaptação. “Ah, interessante. É perrengue, é um ônibus lotado, mas diferente”, observou.

Ainda segundo Ricardo, apesar dos desafios, a infraestrutura surpreendeu positivamente: “Os ônibus, pelo menos, são frescos, são novos. A estrutura é boa”, disse. Ele também comentou que a cobertura do evento tem sido produtiva. “Tem sido tudo bem. Tem os problemas técnicos, de logística - principalmente relacionados ao ar- condicionado, que a gente sabe que a região aqui é muito quente. Mas tá tudo certo, tá tudo bem, assim, na minha visão”, contou. Morador de São Paulo, ele reforçou que nunca tinha visto um transporte com tal mistura de culturas reunidas diariamente em um só ônibus.

Transporte vira ponto de encontro multicultural

A circulação de passageiros de diversos países em um mesmo coletivo tornou os ônibus da COP 30 uma espécie de corredor intercultural ambulante. No trajeto até o Parque da Cidade, idiomas como inglês, espanhol, francês, árabe e mandarim se misturam aos sotaques paraenses - muitas vezes apenas observados, como contou Mauro -, mas sempre compondo a paisagem da conferência. Para moradores, a chance de ver, ouvir e conviver com visitantes de tantos lugares diferentes dentro do transporte público se tornou uma nova experiência urbana, marcando a rotina da cidade durante o maior evento climático do mundo.

Linhas e paradas de ônibus dedicados a COP 30:

LINHA 1 | COP - Outeiro

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P3 - Terminal de Outeiro - CDP

Início/Fim: A linha opera entre o ponto de Início (P1) e o Terminal de Outeiro - CDP (P3).

Frequência: A cada 5 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 2 | Circular - Parque

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P4 - Av. Dr. Freitas x Duque de Caxias

P5 - (Localização não especificada)

P6 - Av. Senador Lemos x Av. Dr. Freitas / Av. Senador Lemos x Av. Pedro Álvares Cabral

Início/Fim: A linha é circular e/ou opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 5 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 3 | COP - Pte. Vargas

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P7 - Av. Alm. Barroso x Tv. Timbó

P8 - Av. José Malcher x Alcindo Cacela

P9 - Av. Visconde de Souza Franco x Manuel Barata

P10 - Av. Marechal Hermes x Rui Barbosa

P11 - Av. Presidente Vargas x Silva Santos

P12 - Praça Batista Campos

P13 - Av. Gentil Bitencourt x Generalissimo Deodoro

P14 - Av. Gentil Bitencourt x 14 de Abril

P15 - Av. Duque de Caxias x Antonio Baena

P108 - Av. Almirante Barroso x Tv. Dr. Freitas

P109 - Av. Almirante Barroso x Bosque Rodrigues Alves

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 10 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 4 | COP - Aeroporto-Outeiro

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P3 - Terminal de Outeiro - CDP

P16 - Aeroporto Val-de-Cans

Início/Fim: A linha opera entre o Início das Linhas (P1) e o Terminal de Outeiro - CDP (P3).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 5 | COP - Condomínios

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P16 - Aeroporto Val-de-Cans

P17 - Av. Julio César x Praça Dom Mario

P18 - Av. Júlio César x Av. Brasil

P19 - Rod. Paulo Frota x Shopping Grão Pará

P20 - Av Centenário x Cond. Água Cristal

P21 - Rod. Augusto Montenegro x Detran

P22 - Rod. Augusto Montenegro x Cond. Montenegro Boulevard

P23 - Rod. Augusto Montenegro x Cond. Greenville I

P24 - Rod. Augusto Montenegro x Cond. Greenville II

P25 - Av. Júlio César x Av. Brasil

P26 - Rod. Paulo Frota x Cond. Cristal Ville

P60 - Rod. Augusto Montenegro x Condomínio Fit Mirante

P62 - Rod. Augusto Montenegro x Rod. Transcoqueiro

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 6 | COP - Pedro Miranda

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P9 - Av. Visconde de Souza Franco x R. Sen. Manuel Barata

P27 - Tv. Angustura x Av. Pedro Miranda

P28 - R. Ferreira Pena x Av. Alcindo Cacela

P29 - Tv. Dom Pedro I x R. Curuça

P30 - R. Municipalidade x Tv. Frei Gil de Vilanova

P31 - Av. Visconde de Souza Franco x R. Ó de Almeida

P32 - R. Boa Ventura x Tv. Dom Romualdo

P33 - Av. Almirante Barroso x Av. José Bonifácio

P34 - Tv. Nina Ribeiro x Av. Ceará

P35 - Av. Alm. Barroso x Tv. Vileta

P107 - Jose Pio x Rua Municipalidade

P108 - Av. Almirante Barroso x Tv. Dr. Enéas

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 7 | COP - Mário Covas

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P36 - Av. Alm Barroso x Pedro Amazonas

P37 - BR 316 x Mix Importados

P38 - Rod. Mario Covas x Hotel Riviera D'amazônia

P39 - Rod. Mário Covas x Park Itália

P40 - Rod. Mário Covas x Av. São Pedro

P41 - Parque dos Igarapés

P42 - Rod. Mário Covas x Pass. Canaã

P43 - Rod. Mário Covas x Hotel Gold Martan

P44 - Rod. Mário Covas x Hotel Privilege

P45 - BR316 x Hotel Hollyday Inn

P46 - Av. Alm. Barroso x 2º BIS

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 8 | COP - Ver-O-Peso

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P15 - Av. Duque de Caxias x Tv. Antonio Baena

P47 - Av. Duque de Caxias x Tv. Mauriti

P48 - R. Antônio Barreto x Tv. 14 de Março

P49 - Av. Generalíssimo x R. Boa Ventura da Silva

P50 - Av. Brás de Aguiar x Tv. Rui Barbosa

P51 - Av. José Malcher x Av. Assis de Vasconcelos

P52 - Blvd. Castilho França x Frutuoso Guimarães

P53 - R. Padre Champagnat x Praça Padre Frei Caetano Brandão

P54 - R. Doutor Assis x Av. Almirante Tamandaré

P55 - Av. Almirante Tamandaré x Tv. São Pedro

P56 - Av. Nazaré x Tv. Benjamin Constant

P57 - Av. Nazaré x Av. 14 de Março

P58 - Av. Gov Magalhães Barata x Tv. 9 de janeiro

P108 - Av. Almirante Barroso x Tv. Dr. Freitas

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 9 | COP - Icoaraci

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P17 - Julio César x Praça Dom Mário (Marex)

P18 - Av. Júlio César x Av. Brasil

P59 - Rod. Augusto Montenegro x Vila Monza

P61 - Tv. Carneiro da Rocha x R. Manoel Barata

P63 - Rod. Augusto Montenegro x Escola XV de Novembro

P111 - Rod. Arthur Bernardes x CIABA

P112 - Rod. Arthur Bernardes x Passagem da Pratinha

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 10 | COP - Jurunas

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P7 - Av. Alm. Barroso x Tv. Timbó

P33 - Av. Almirante Barroso x Av. José Bonifácio

P35 - Av. Alm. Barroso x Tv. Vileta

P65 - Av. Conselheiro Furtado x Av. Alcindo Cacela

P66 - Av. Conselheiro Furtado x Tv. Rui Barbosa

P67 - Tv. Padre Eutíquio x R. Veiga Cabral

P68 - R. João Diogo x Praça da Bandeira

P69 - Praça Amazonas x Polo Joalheiro

P70 - Apinajés x Timbiras

P71 - José Bonifácio x Mundurucus

P72 - Av. Almirante Barroso x Praça da Leitura

P108 - Av. Almirante Barroso x Tv. Dr. Enéas

P109 - Av. Almirante Barroso x Bosque Rodrigues

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 11 | COP - Marambaia-UFPA

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P64 - Av. Perimetral x Embrapa

P73 - Av. Rodolfo Chermont x Av. Tavares bastos

P74 - R. da Mata x Av. Paragominas

P75 - Av. Rodolfo Chermont (Sentido Centro)

P76 - Escola de Aplicação - UFPA (Sentido Bairro)

P77 - Av. Perimetral x Portão 2 UFPA (Sentido Bairro)

P78 - Av. Bernado Sayão x Beira Rio Hotel

P79 - Av. Perimetral x Portão 2 UFPA (Sentido Centro)

P80 - Escola de Aplicação UFPA (Sentido Centro)

P109 - Av. Almirante Barroso x Bosque Rodrigues Alves

P110 - Tv. Dr. Enéas x Perimetral

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 12 | COP - Castanhal

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P81 - BR-316 x R. Decouviille

P82 - BR-316 x PA-406

P83 - (Localização não especificada)

P84 - BR-316 x Tv. José Amâncio / R. Sen. Antônio Lemos x Tv. Floriano Peixoto (Castanhal)

P85 - BR-316 x R. Doná Ivone Holanda

P86 - BR-316 x PA-391

P87 - BR-316 x R. da Cerâmica

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 13 | COP - Benevides

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P36 - Av. Alm Barroso x Pedro Amazonas

P37 - BR 316 x Mix Importados

P45 - BR316 x Hollyday Inn

P46 - Av. Alm. Barroso x 2º BIS

P81 - BR-316 x R. Decouviille

P87 - BR-316 x R. da Cerâmica

P88 - BR-316 x Av. Ricardo Borges

P89 - BR-316 x R. Francisco de Oliveira

P90 - PA-406 x Garden Hotel e Eventos (Benevides)

P91 - BR-316 x Praça Matriz - Ananindeua

P92 - BR-316 x Estr. da Providência

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 14 | COP - Mosqueiro

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P81 - BR-316 x R. Decouviille

P87 - BR-316 x R. da Cerâmica

P93 - Av. 16 de Novembro x Rod. Augusto Meira Filho

P94 - Av. Beira Mar x Av. 16 de Novembro

P95 - Terminal Mosqueiro

P96 - Av. 16 de Novembro x Tv. Eurico Romariz

P97 - Av. 16 de Novembro x Chapéu dos Ventos

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 15 | COP - Mosqueiro Vila

Paradas:

P93 - Av. 16 de Novembro x Rod. Augusto Meira Filho

P94 - Av. Beira Mar x Av. 16 de Novembro

P95 - Terminal Mosqueiro

P96 - Av. 16 de Novembro x Tv. Eurico Romariz

P97 - Av. 16 de Novembro x Chapéu dos Ventos

P98 - Av. Beira Rio x Estr, da Bateria

P99 - Av. 16 de Novembro x Condomínio San Damião

P100 - Av. 16 de Novembro x Pass. Sambaības

P101 - Av. 16 de Novembro x Rod. BL 19

P102 - Estr. do Caruara x Alm. Quariquara

P103 - Av. 16 de Novembro x Av. Rio Branco

P104 - Av. 16 de Novembro x R. Antonio Lemos

P105 - Av. 16. de Novembro x R. Jd. Guanabara

P106 - Av. Beira Mar x Praça do Patriarca

Início/Fim: A linha opera na região de Mosqueiro.

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).