Ônibus da COP 30 viram ponto de encontro de várias nacionalidades em Belém
"Uma experiência muito boa, porque a gente vê que nos transportes não tem desigualdade", diz o morador Mauro César Canté
Com o grande fluxo de visitantes durante a COP 30, Belém montou um sistema especial de ônibus para conectar turistas e participantes às áreas da Blue Zone e da Green Zone. O esquema de mobilidade, que opera 24 horas por dia desde 1º de novembro e segue até o dia 23, mudou o fluxo nas principais vias da capital - e também o cotidiano de quem utiliza o transporte público. Em um mesmo ônibus, agora, é comum encontrar pessoas de países diversos, falando vários idiomas, o que tem proporcionado um intercâmbio cultural inédito para muitos belenenses.
Ao todo, 15 linhas exclusivas atendem participantes credenciados. Para embarcar, é necessário apresentar a credencial da Blue Zone ou uma carta emitida pela UNFCCC. As rotas passam pelas avenidas Nazaré, José Malcher, Almirante Barroso, Augusto Montenegro e pela BR-316, ligando Belém e municípios da Região Metropolitana, como Ananindeua, Marituba, Santa Izabel, Benevides e Castanhal. Os distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro também foram integrados ao sistema.
A frota inclui 250 ônibus - 40 deles elétricos e os demais equipados com tecnologia Euro 6, que reduz a emissão de poluentes. Delegações hospedadas nos navios MSC Seaview e Costa Diadema também contam com transporte dedicado. As paradas têm identificação visual com totens e wind banners. Para áreas não atendidas pelo sistema exclusivo, os participantes podem recorrer às linhas regulares do transporte público. Entre os usuários do sistema está Mauro César Canté Tavares, 50 anos, morador do Cordeiro de Farias, no Tapanã. Ele utiliza diariamente os ônibus exclusivos para chegar à COP. Ele contou que sai de casa por volta de 7h30 ou 7h40 e considera o trajeto rápido: “É bem rápido”.
Mas o que mais chama sua atenção é dividir o ônibus com pessoas de várias nacionalidades. “Uma experiência muito boa, porque a gente vê que nos transportes que botaram não tem desigualdade. Botaram para todos - tanto os de fora do Brasil como os que estão nativos aqui também no trabalho", contou. Mauro observa tudo: as diferenças de idioma, as roupas e o comportamento dos visitantes. “Vestimenta, muito diferente mesmo, muito diferente”, contou.
Ele admite que conversa pouco, mas presta atenção. Para Mauro, o sistema especial tem funcionado bem: “Está saindo nos horários tudinho. Se continuasse assim depois da Copa, era até melhor”, afirmou.
Ônibus com vários idiomas e uma convivência inédita
Outro passageiro frequente é Ricardo Rapozo, 45 anos, videomaker, que sai diariamente da avenida Doutor Freitas para a COP usando principalmente o Circular 2. Ele contou que, nos últimos dias, o trânsito ficou mais “pesado” e, nesta terça-feira, viveu uma cena nova: “Hoje, por exemplo, eu peguei o ônibus e ele estava lotado. Primeira vez até que eu vejo ele lotado”, disse. Para Ricardo, compartilhar o coletivo com pessoas de vários países tem sido um exercício de adaptação. “Ah, interessante. É perrengue, é um ônibus lotado, mas diferente”, observou.
Ainda segundo Ricardo, apesar dos desafios, a infraestrutura surpreendeu positivamente: “Os ônibus, pelo menos, são frescos, são novos. A estrutura é boa”, disse. Ele também comentou que a cobertura do evento tem sido produtiva. “Tem sido tudo bem. Tem os problemas técnicos, de logística - principalmente relacionados ao ar- condicionado, que a gente sabe que a região aqui é muito quente. Mas tá tudo certo, tá tudo bem, assim, na minha visão”, contou. Morador de São Paulo, ele reforçou que nunca tinha visto um transporte com tal mistura de culturas reunidas diariamente em um só ônibus.
Transporte vira ponto de encontro multicultural
A circulação de passageiros de diversos países em um mesmo coletivo tornou os ônibus da COP 30 uma espécie de corredor intercultural ambulante. No trajeto até o Parque da Cidade, idiomas como inglês, espanhol, francês, árabe e mandarim se misturam aos sotaques paraenses - muitas vezes apenas observados, como contou Mauro -, mas sempre compondo a paisagem da conferência. Para moradores, a chance de ver, ouvir e conviver com visitantes de tantos lugares diferentes dentro do transporte público se tornou uma nova experiência urbana, marcando a rotina da cidade durante o maior evento climático do mundo.
Linhas e paradas de ônibus dedicados a COP 30:
LINHA 1 | COP - Outeiro
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P3 - Terminal de Outeiro - CDP
Início/Fim: A linha opera entre o ponto de Início (P1) e o Terminal de Outeiro - CDP (P3).
Frequência: A cada 5 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 2 | Circular - Parque
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P4 - Av. Dr. Freitas x Duque de Caxias
P5 - (Localização não especificada)
P6 - Av. Senador Lemos x Av. Dr. Freitas / Av. Senador Lemos x Av. Pedro Álvares Cabral
Início/Fim: A linha é circular e/ou opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 5 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 3 | COP - Pte. Vargas
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P7 - Av. Alm. Barroso x Tv. Timbó
P8 - Av. José Malcher x Alcindo Cacela
P9 - Av. Visconde de Souza Franco x Manuel Barata
P10 - Av. Marechal Hermes x Rui Barbosa
P11 - Av. Presidente Vargas x Silva Santos
P12 - Praça Batista Campos
P13 - Av. Gentil Bitencourt x Generalissimo Deodoro
P14 - Av. Gentil Bitencourt x 14 de Abril
P15 - Av. Duque de Caxias x Antonio Baena
P108 - Av. Almirante Barroso x Tv. Dr. Freitas
P109 - Av. Almirante Barroso x Bosque Rodrigues Alves
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 10 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 4 | COP - Aeroporto-Outeiro
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P3 - Terminal de Outeiro - CDP
P16 - Aeroporto Val-de-Cans
Início/Fim: A linha opera entre o Início das Linhas (P1) e o Terminal de Outeiro - CDP (P3).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 5 | COP - Condomínios
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P16 - Aeroporto Val-de-Cans
P17 - Av. Julio César x Praça Dom Mario
P18 - Av. Júlio César x Av. Brasil
P19 - Rod. Paulo Frota x Shopping Grão Pará
P20 - Av Centenário x Cond. Água Cristal
P21 - Rod. Augusto Montenegro x Detran
P22 - Rod. Augusto Montenegro x Cond. Montenegro Boulevard
P23 - Rod. Augusto Montenegro x Cond. Greenville I
P24 - Rod. Augusto Montenegro x Cond. Greenville II
P25 - Av. Júlio César x Av. Brasil
P26 - Rod. Paulo Frota x Cond. Cristal Ville
P60 - Rod. Augusto Montenegro x Condomínio Fit Mirante
P62 - Rod. Augusto Montenegro x Rod. Transcoqueiro
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 6 | COP - Pedro Miranda
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P9 - Av. Visconde de Souza Franco x R. Sen. Manuel Barata
P27 - Tv. Angustura x Av. Pedro Miranda
P28 - R. Ferreira Pena x Av. Alcindo Cacela
P29 - Tv. Dom Pedro I x R. Curuça
P30 - R. Municipalidade x Tv. Frei Gil de Vilanova
P31 - Av. Visconde de Souza Franco x R. Ó de Almeida
P32 - R. Boa Ventura x Tv. Dom Romualdo
P33 - Av. Almirante Barroso x Av. José Bonifácio
P34 - Tv. Nina Ribeiro x Av. Ceará
P35 - Av. Alm. Barroso x Tv. Vileta
P107 - Jose Pio x Rua Municipalidade
P108 - Av. Almirante Barroso x Tv. Dr. Enéas
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 7 | COP - Mário Covas
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P36 - Av. Alm Barroso x Pedro Amazonas
P37 - BR 316 x Mix Importados
P38 - Rod. Mario Covas x Hotel Riviera D'amazônia
P39 - Rod. Mário Covas x Park Itália
P40 - Rod. Mário Covas x Av. São Pedro
P41 - Parque dos Igarapés
P42 - Rod. Mário Covas x Pass. Canaã
P43 - Rod. Mário Covas x Hotel Gold Martan
P44 - Rod. Mário Covas x Hotel Privilege
P45 - BR316 x Hotel Hollyday Inn
P46 - Av. Alm. Barroso x 2º BIS
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 8 | COP - Ver-O-Peso
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P15 - Av. Duque de Caxias x Tv. Antonio Baena
P47 - Av. Duque de Caxias x Tv. Mauriti
P48 - R. Antônio Barreto x Tv. 14 de Março
P49 - Av. Generalíssimo x R. Boa Ventura da Silva
P50 - Av. Brás de Aguiar x Tv. Rui Barbosa
P51 - Av. José Malcher x Av. Assis de Vasconcelos
P52 - Blvd. Castilho França x Frutuoso Guimarães
P53 - R. Padre Champagnat x Praça Padre Frei Caetano Brandão
P54 - R. Doutor Assis x Av. Almirante Tamandaré
P55 - Av. Almirante Tamandaré x Tv. São Pedro
P56 - Av. Nazaré x Tv. Benjamin Constant
P57 - Av. Nazaré x Av. 14 de Março
P58 - Av. Gov Magalhães Barata x Tv. 9 de janeiro
P108 - Av. Almirante Barroso x Tv. Dr. Freitas
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 9 | COP - Icoaraci
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P17 - Julio César x Praça Dom Mário (Marex)
P18 - Av. Júlio César x Av. Brasil
P59 - Rod. Augusto Montenegro x Vila Monza
P61 - Tv. Carneiro da Rocha x R. Manoel Barata
P63 - Rod. Augusto Montenegro x Escola XV de Novembro
P111 - Rod. Arthur Bernardes x CIABA
P112 - Rod. Arthur Bernardes x Passagem da Pratinha
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 10 | COP - Jurunas
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P7 - Av. Alm. Barroso x Tv. Timbó
P33 - Av. Almirante Barroso x Av. José Bonifácio
P35 - Av. Alm. Barroso x Tv. Vileta
P65 - Av. Conselheiro Furtado x Av. Alcindo Cacela
P66 - Av. Conselheiro Furtado x Tv. Rui Barbosa
P67 - Tv. Padre Eutíquio x R. Veiga Cabral
P68 - R. João Diogo x Praça da Bandeira
P69 - Praça Amazonas x Polo Joalheiro
P70 - Apinajés x Timbiras
P71 - José Bonifácio x Mundurucus
P72 - Av. Almirante Barroso x Praça da Leitura
P108 - Av. Almirante Barroso x Tv. Dr. Enéas
P109 - Av. Almirante Barroso x Bosque Rodrigues
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 11 | COP - Marambaia-UFPA
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P64 - Av. Perimetral x Embrapa
P73 - Av. Rodolfo Chermont x Av. Tavares bastos
P74 - R. da Mata x Av. Paragominas
P75 - Av. Rodolfo Chermont (Sentido Centro)
P76 - Escola de Aplicação - UFPA (Sentido Bairro)
P77 - Av. Perimetral x Portão 2 UFPA (Sentido Bairro)
P78 - Av. Bernado Sayão x Beira Rio Hotel
P79 - Av. Perimetral x Portão 2 UFPA (Sentido Centro)
P80 - Escola de Aplicação UFPA (Sentido Centro)
P109 - Av. Almirante Barroso x Bosque Rodrigues Alves
P110 - Tv. Dr. Enéas x Perimetral
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 12 | COP - Castanhal
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P81 - BR-316 x R. Decouviille
P82 - BR-316 x PA-406
P83 - (Localização não especificada)
P84 - BR-316 x Tv. José Amâncio / R. Sen. Antônio Lemos x Tv. Floriano Peixoto (Castanhal)
P85 - BR-316 x R. Doná Ivone Holanda
P86 - BR-316 x PA-391
P87 - BR-316 x R. da Cerâmica
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 13 | COP - Benevides
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P36 - Av. Alm Barroso x Pedro Amazonas
P37 - BR 316 x Mix Importados
P45 - BR316 x Hollyday Inn
P46 - Av. Alm. Barroso x 2º BIS
P81 - BR-316 x R. Decouviille
P87 - BR-316 x R. da Cerâmica
P88 - BR-316 x Av. Ricardo Borges
P89 - BR-316 x R. Francisco de Oliveira
P90 - PA-406 x Garden Hotel e Eventos (Benevides)
P91 - BR-316 x Praça Matriz - Ananindeua
P92 - BR-316 x Estr. da Providência
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 14 | COP - Mosqueiro
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P81 - BR-316 x R. Decouviille
P87 - BR-316 x R. da Cerâmica
P93 - Av. 16 de Novembro x Rod. Augusto Meira Filho
P94 - Av. Beira Mar x Av. 16 de Novembro
P95 - Terminal Mosqueiro
P96 - Av. 16 de Novembro x Tv. Eurico Romariz
P97 - Av. 16 de Novembro x Chapéu dos Ventos
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 15 | COP - Mosqueiro Vila
Paradas:
P93 - Av. 16 de Novembro x Rod. Augusto Meira Filho
P94 - Av. Beira Mar x Av. 16 de Novembro
P95 - Terminal Mosqueiro
P96 - Av. 16 de Novembro x Tv. Eurico Romariz
P97 - Av. 16 de Novembro x Chapéu dos Ventos
P98 - Av. Beira Rio x Estr, da Bateria
P99 - Av. 16 de Novembro x Condomínio San Damião
P100 - Av. 16 de Novembro x Pass. Sambaības
P101 - Av. 16 de Novembro x Rod. BL 19
P102 - Estr. do Caruara x Alm. Quariquara
P103 - Av. 16 de Novembro x Av. Rio Branco
P104 - Av. 16 de Novembro x R. Antonio Lemos
P105 - Av. 16. de Novembro x R. Jd. Guanabara
P106 - Av. Beira Mar x Praça do Patriarca
Início/Fim: A linha opera na região de Mosqueiro.
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
