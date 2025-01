Obras em canais beneficiam mais de meio milhão de pessoas em Belém

O maior programa de saneamento da história de Belém segue avançando com as obras e se prepara para entregar o Canal da Timbó, no bairro do Marco. Com 97% dos serviços concluídos, a intervenção, parte de uma série de reurbanizações nos canais da capital, visa melhorar a mobilidade urbana, prevenir alagamentos e aumentar a qualidade de vida de mais de 520 mil pessoas.

Desde 2019, o Estado destinou mais de R$ 1,6 bilhão para a requalificação de 17 canais na capital paraense. As obras incluem serviços de macrodrenagem, requalificação urbana e adequação de infraestrutura, essenciais para mitigar problemas históricos de alagamentos e proporcionar dignidade aos moradores.

Segundo o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral, essas intervenções representam um legado permanente para a população. "Os investimentos nos canais serão legados para os moradores, que merecem cada vez mais melhorias a partir dessas obras de infraestrutura. Serviços que envolvem macrodrenagem, requalificação e adequação de canais se refletem em saneamento, um benefício que está acabando com dificuldades históricas dos alagamentos em Belém, trazendo mais conforto e dignidade para a população", afirma o secretário.

A candidatura de Belém para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, para novembro de 2025, também foi um catalisador para esses investimentos. As obras são financiadas com recursos do tesouro estadual e contam com parcerias de instituições como Itaipu Binacional, BNDES e Governo Federal. A iniciativa reflete um compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento urbano, preparando a cidade para eventos internacionais e promovendo maior bem-estar para seus cidadãos.

Entregas – O governo estadual já entregou o saneamento do Canal do Tucunduba. Iniciadas em meados de 1990, as obras se arrastaram durante décadas e atualmente garantem mais infraestrutura urbana e qualidade de vida para cerca de 200 mil pessoas nos bairros do Guamá, Terra Firme, Canudos e Marco. Os serviços proporcionaram mobilidade com cerca de 6 quilômetros de ruas asfaltadas.

Em Belém, o Estado já inaugurou um trecho dos Canais União e Timbó e outro trecho do Canal da Gentil. Em maio deste ano, foi a vez da etapa final da obra do Canal da Mundurucus. Agora, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) finaliza o Canal da Timbó, que recebeu, além da reconstrução das paredes, novas redes de abastecimento de água, esgoto e drenagem; construção de passarelas, ciclofaixa, uma ponte; aterramento de quintais e pavimentação asfáltica.

Obras em andamento – Hoje, o Estado está executando trabalhos em 15 canais da capital paraense. Desse total, 13 integram parte do pacote de investimentos da COP 30. Os serviços avançam dentro do cronograma e vão garantir mais de 10 quilômetros de novas áreas urbanizadas para a população de Belém.

O Canal da Gentil, no trecho entre a Avenida Tucunduba e a Travessa Teófilo Conduru, também está com trabalhos adiantados. Hoje, o espaço está com 93% de serviços concluídos. Além de todo o saneamento com abastecimento de água, esgoto e drenagem, o canal está recebendo, ao todo, 5 pontes, 8 passarelas e uma praça com quadra poliesportiva; 2 playgrounds, 4 academias ao ar livre e uma pista de corrida.

A diarista Bernadete Silva, que mora no entorno do Canal da Gentil, destaca a importância da obra para o fim dos alagamentos, assim como o benefício da infraestrutura com a chegada do asfaltamento. “Aqui era um local de transtorno terrível, precisava desse trabalho, pois qualquer chuva, mesmo que fosse fraca, fazia com que a gente ficasse prejudicado. Ainda tem a questão do asfalto, que está chegando aqui, acabando com aquele lamaçal que prejudica tanto as crianças quanto os adultos. Estamos muito felizes com o resultado”, falou Bernadete.

Também estão no pacote dos investimentos do Governo do Pará nas melhorias de saneamento em Belém, as obras nos canais da Nova Doca, Nova Tamandaré, Benguí, Marambaia, Vileta, União, Leal Martins, Caraparu, Cipriano Santos, Mártir, Murutucu, Lago Verde e Sapucajuba, que também vão beneficiar os moradores dos bairros da Cidade Velha, Reduto, Marambaia, Bengui e Curió-Utinga.