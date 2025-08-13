Capa Jornal Amazônia
Nesta quarta (13), governadores assinam carta com posicionamento do Brasil para a COP30 em Belém

Encontro reúne 22 estados no Parque da Cidade para alinhar contribuições subnacionais à conferência climática da ONU, a menos de 100 dias do evento

Gabi Gutierrez
O governador do Pará, Helder Barbalho, abriu o evento defendendo posição unificada do Brasil na COP30, de 10 a 21 de novembro, em Belém (Thiago Gomes/ O Liberal)

Belém sedia, nesta quarta-feira (13), a XVII Reunião do Fórum Nacional de Governadores, que consolida o posicionamento dos estados brasileiros para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). O encontro ocorre no prédio de Economia Criativa do Parque da Cidade — futura sede principal da conferência — e reúne governadores e vice-governadores de 22 estados, além de autoridades nacionais.

O governador do Pará e anfitrião da COP30, Helder Barbalho, abriu o evento destacando a importância de o Brasil apresentar uma posição unificada na conferência, marcada para 10 a 21 de novembro em Belém. “Este é um momento decisivo para garantir que o Brasil fale com uma só voz, conciliando preservação ambiental, inclusão social e desenvolvimento econômico, com a Amazônia no centro da agenda”, afirmou.

Barbalho anunciou ainda que a reunião será marcada pela assinatura de uma carta conjunta entre os governadores, a qual, segundo ele, “vai consolidar o posicionamento subnacional do Brasil para a Conferência do Clima, reunindo as contribuições de todos os estados”.

O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da Comissão Nacional da COP30 e negociador-chefe do Brasil nas conferências do clima, apresentou aos governadores os eixos centrais e a metodologia de trabalho do evento.

Para o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, a reunião é uma oportunidade de conhecer a estrutura e alinhar ações. “A estrutura me parece muito apropriada para a COP. A expectativa é que seja um evento grandioso, em que Belém, o Pará, a Amazônia e o Brasil recebam bem o mundo. Queremos que esta seja a COP da implementação, com mais ações concretas e menos discurso”, disse.

imageRenato Casagrande, governador do Espírito Santo (Thiago Gomes/O Liberal)

 

Ao final do encontro, os governadores assinaram a carta que reúne as propostas e contribuições dos estados para a agenda climática global. O documento consolida o posicionamento subnacional brasileiro e será levado à conferência como parte da participação oficial do país.

Entre os presentes estavam os governadores Gladson Cameli (AC), Clécio Luís (AP), Wilson Lima (AM), Renato Casagrande (ES), Mauro Mendes (MT), Barbosinha — em exercício — (MS), Helder Barbalho (PA), Raquel Lyra (PE), Cláudio Castro (RJ), Fátima Bezerra (RN), Fábio Mitidieri (SE) e Wanderlei Barbosa (TO). Também participaram os vices Ronaldo Lessa (AL), Jade Romero (CE), Daniel Vilela (GO), Lucas Ribeiro (PB), Gabriel Souza (RS), Sérgio Gonçalves (RO) e Felicio Ramuth (SP).

A reunião marca uma etapa decisiva para os preparativos da COP30, quando faltam menos de 100 dias para o início do evento, que colocará Belém no centro das discussões globais sobre o clima.

