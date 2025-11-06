Capa Jornal Amazônia
Na Cúpula do Clima, Hana Ghassan afirma que Belém fará a melhor conferência de todos os tempos

Vice-governadora demonstra otimismo e cita alinhamento das agendas com a participação de diversos países

Madson Sousa / Especial para O Liberal
fonte

Vice-governadora Hana durante a Cúpula do Clima, em Belém (Thiago Gomes / O Liberal)

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, mostrou otimismo com a realização da Cúpula do Clima, que segue no Parque da Cidade, em Belém, até a sexta-feira (7), reunindo chefes de estado e de governo com o objetivo de atualizar e reforçar os compromissos multilaterais para lidar com a urgência da crise climática.

O evento antecede a abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para começar oficialmente na próxima semana. Para a vice-governadora, Belém fará a melhor COP de todos os tempos. "Muito importante porque esse primeiro dia é de alinhamento das agendas de tudo que vai ser tratado e a gente fica muito feliz de ver a participação de muitos países nesse ambiente organizado que não está devendo em nada às COPs anteriores, eu que estive nas últimas duas COPs, participante da de Belém a gente vê que vai ser efetivamente a COP das COPs".

"A Cúpula, na prática, busca dar peso político às negociações que se seguirão pelas próximas duas semanas de COP", afirmou a vice-governadora. O governo brasileiro lançou no evento o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (Tropical Forest Forever Fund - TFFF), uma iniciativa de financiamento inovadora para auxiliar países a conservarem as florestas tropicais, presentes em mais de 70 nações, entre elas, o Brasil.

