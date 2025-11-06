Governador Helder Barbalho sobre a Cúpula do Clima: 'Momento fantástico da história para Belém'

Chefes de estado e de governo estão em Belém para a Cúpula do Clima, evento que antecede a abertura da 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para começar oficialmente na próxima segunda-feira (10). O governador do Pará, Helder Barbalho, declarou estar satisfeito com o primeiro dia de encontro e ressaltou a importância do protagonismo da Amazônia nas discussões sobre o futuro climático.

“Muito positiva a presença extraordinária de líderes e chefes de estado, podendo iniciar esse momento fantástico da história para Belém e o estado do Pará, consolidando como capital da Amazônia, sendo agora capital do Brasil. E esse momento posicionamos o nosso estado na forma absolutamente estratégica na liderança e na agenda de sustentabilidade", disse o governador.

O objetivo da Cúpula é atualizar e reforçar os compromissos multilaterais para lidar com a urgência da crise climática. Na prática, o encontro busca dar peso político às negociações que se seguirão pelas próximas duas semanas de COP. A cada ano, um país recebe a Conferência do Clima, que tem como principal missão buscar formas de implementar a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês).