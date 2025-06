Montagem das estruturas temporárias para a COP 30, em Belém, devem começar em julho

A Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) formalizou, na terça-feira (03/06) a contratação das empresas responsáveis pela instalação das estruturas temporárias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) que acontecerão no Parque da Cidade, em novembro deste ano.

A partir da formalização, as empresas irão desenvolver os projetos executivos e complementares, além da mobilização de equipamentos. A expectativa é que a construção das estruturas temporárias comece no início de julho. Os dispositivos serão instalados no Parque da Cidade, em Belém, área estratégica que está sendo preparada para receber os dois principais espaços da conferência.

As contratações, como prevê o processo, foram precedidas de análise técnica detalhada conduzida pela Secretaria Extraordinária para a COP30 com assessoramento da Controladoria-Geral da União (CGU). Essa etapa incluiu renegociações e a exclusão de itens, que resultaram em economia de R$ 7,3 milhões em relação às propostas iniciais.

Após os contratos firmados, as empresas contratadas se tornam, também, responsáveis pela comercialização de espaços como pavilhões e escritórios de delegação, processo que acontece em todas as COPs.

A empresa DMDL foi contratada para a execução da Blue Zone, área sob responsabilidade do Secretariado das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês), onde ocorrerão as negociações oficiais entre delegações e a Cúpula de Líderes. Já o Consórcio Pronto RG será responsável pela montagem da Green Zone, coordenada pelo governo brasileiro. Esse espaço será voltado à participação da sociedade civil, governos subnacionais, empresas, instituições científicas e movimentos sociais.