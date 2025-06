Senadores visitam Belém para acompanhar preparativos da COP 30

Os senadores integrantes da Subcomissão Temporária para Acompanhamento dos Preparativos da COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) chegam a Belém nesta quinta-feira (5). O grupo foi criado no último dia 7 de maio e atuará por um prazo de 300 dias. Até a sexta-feira (6), a programação na capital paraense inclui visitas técnicas às obras voltadas à conferência e reuniões com a prefeitura, o governo do estado e outras autoridades envolvidas na organização do evento.

A subcomissão tem como presidente a senadora Leila Barros (PDT-DF), vice-presidente a senadora Augusta Brito (PT-CE) e relator o senador paraense Beto Faro (PT-PA). Também compõem o colegiado, como membros titulares, os senadores Zequinha Marinho, Eliziane Gama, Hamilton Mourão e Wellington Fagundes. Embora nem todos estejam presentes nas agendas previstas, o nome do senador Fabiano Contarato é mencionado na abertura oficial dos trabalhos, que ocorrerá na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

Entre os locais que receberão visita dos parlamentares estão o Porto Futuro e o Parque da Cidade, além de pontos estratégicos do circuito oficial da COP 30, como o Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia e a Vila da COP. As reuniões com autoridades locais e estaduais também reforçam um dos principais objetivos do grupo: articular o diálogo entre diferentes esferas do poder, o que inclui, ainda, a cooperação com governos internacionais.

“Acompanhar e contribuir com o governo do estado do Pará e a Prefeitura Municipal de Belém pela identificação e resolução dos pontos críticos que ainda restam para dotar Belém de plena capacidade logística/infraestrutura e de organização para a plena realização do evento, incluindo a recepção adequada das delegações, chefes de Estado e governo, e do público em geral, nacional e estrangeiro”, dispõe o plano de trabalho da subcomissão.

VEJA MAIS

Além das obras e da infraestrutura, as metas climáticas também estão no centro das atenções da subcomissão. A atuação política nesse sentido deve se concentrar, especialmente, no diálogo com os Estados Unidos, por meio da embaixada americana no Brasil, país que recentemente abandonou o Acordo de Paris. E, que existia para tentar mitigar os impactos das mudanças climáticas, a partir de uma cooperação global.

“Encontrar alternativas viáveis para o financiamento climático compatível com as políticas recomendadas pelo IPCC para a manutenção da elevação da temperatura da terra no limite máximo de 1,5 °C”, detalha o colegiado.