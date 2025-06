Prazo para se inscrever como voluntário da COP 30 é prorrogado para até 10 de junho

As inscrições para o Programa Voluntariado COP 30 foram prorrogadas até o dia 10 de junho. A iniciativa busca selecionar voluntários para atuar na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, no mês de novembro. A ação tem apoio de universidades públicas e particulares, além de escolas de idiomas, que estão incentivando a participação de seus alunos no evento.

Nesta terça-feira (3), a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, que também preside o Comitê Estadual da COP30, reuniu-se com representantes de 13 instituições de ensino para apresentar o programa. Durante o encontro, ela destacou que os voluntários receberão uma certificação internacional da ONU ao final da conferência, reconhecimento que agrega valor ao currículo dos participantes.

A vice-governadora ressaltou a importância do voluntariado no sucesso da COP 30. "O voluntariado tem um papel de destaque na realização do evento. Eles recebem uniforme, credencial e desempenham diversas funções. Todos que realizarem a inscrição passarão por um processo de seleção e serão inseridos em um Banco de Talentos. Haverá ainda um curso de formação dividido em seis módulos e com carga de 120 horas. Esse curso aborda temas relacionados a mudanças climáticas, turismo, sustentabilidade e comunicação intercultural", explica.

O coordenador do programa, Andrey Rabelo, reforçou que a prorrogação das inscrições amplia o alcance da ação conjunta entre o Governo do Pará e as instituições de ensino. "O aluno que participar como voluntário da COP30 vai ter a oportunidade de fazer um intercâmbio dentro da própria cidade. É um ganho para todos, tanto para o Estado quanto para as instituições", reforça.

As vantagens do programa também foram ressaltadas pela professora Juliana Garcez, de uma faculdade particular de Belém, que observou o engajamento dos estudantes. "Dentro das universidades, dos cursos de inglês, a gente tem um público muito específico e preparado para receber todas as pessoas que vão participar da COP 30. O aluno vai ter uma experiência única na vida dele”, afirma.

Formação

A realização da COP30 em Belém, prevista para novembro, representa uma oportunidade única para jovens ampliarem suas redes de contato profissional, enriquecerem o currículo e vivenciarem uma experiência internacional sem sair da cidade. Os participantes do programa poderão ainda utilizar o curso de formação como atividade complementar nas instituições de ensino. As inscrições são realizadas exclusivamente pelo site. Durante o evento, os voluntários terão direito a transporte, alimentação, uniforme oficial e seguro de vida.

Coordenado por meio de uma parceria entre o Governo do Pará e o Governo Federal, o Programa Voluntariado COP30 disponibiliza 4 mil vagas, sendo 20% destinadas a indígenas e quilombolas e 5% a pessoas com deficiência. As oportunidades são voltadas para pessoas com ensino médio completo, ensino superior ou em andamento, com mais de 18 anos e residência na Região Metropolitana de Belém. É exigido domínio de inglês a partir do nível intermediário.

Para efetuar a inscrição, os candidatos devem apresentar os seguintes documentos: comprovante de residência recente (conta de água, luz ou internet); título de eleitor; certidão negativa de antecedentes criminais (estadual ou federal); e um currículo (formato livre ou via plataforma Lattes).

Serviço

Inscrições para o programa Voluntariado COP30

Período: até 10 de junho

Onde: pelo site voluntarioscop30.pa.gov.br

Pré-requisitos: ter acima de 18 anos, morar na Região Metropolitana de Belém e ter domínio em inglês (a partir do nível intermediário)