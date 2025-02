Ministro visita obras do Vila Galé e acomodações podem estar disponíveis para o Círio de Nazaré

Sabino aproveitou a oportunidade para visitar as obras do Hotel Vila Galé, que faz parte do projeto estruturante da cidade para a Conferência das Partes (COP 30), está com 35% das obras concluídas e promete fortalecer o turismo em Belém. As reservas para o hotel podem estar disponíveis a partir do início de março, e há a possibilidade de que as acomodações sejam disponibilizadas para o Círio de Nazaré, uma das festividades religiosas mais importantes da capital paraense.

A previsão é que o hotel seja inaugurado oficialmente no dia 31 de outubro, a tempo de receber os visitantes que estarão na cidade para a COP 30. O empreendimento, que pertence a um grupo português, será situado na área do Porto Futuro II, em frente ao Rio Guamá e próximo à Estação das Docas. O hotel receberá licença para operar por 30 anos.

VEJA MAIS

A construção faz parte de um projeto mais amplo de reestruturação da região portuária de Belém, que visa transformar áreas históricas em espaços contemporâneos e funcionais. Com 227 quartos e capacidade para 500 leitos, o Vila Galé terá potencial para atrair tanto turistas quanto visitantes de eventos.

Com sua infraestrutura moderna, o Hotel Vila Galé é um dos empreendimentos que se destacam na preparação de Belém para a COP 30 e sua inauguração está alinhada com a estratégia de revitalização turística da cidade.