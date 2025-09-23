Ministro da Casa Civil acompanha obras da COP 30 em Belém nesta quarta-feira (24/9)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, cumpre agenda em Belém nesta terça (23) e quarta-feira (24), dedicada a acompanhar os preparativos para a COP 30. A comitiva conta ainda com a vice-governadora e presidente do Comitê Estadual da COP30, Hana Ghassan; o ministro do Turismo, Celso Sabino; a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior; o secretário extraordinário para a COP30, Valter Correia; além de outras autoridades locais.

Na manhã de terça, a equipe visitou a Blue Zone e a Green Zone, áreas da conferência instaladas no Parque da Cidade, onde a estrutura já está 99% concluída. Também foram realizadas inspeções em hotéis e na Vila Líderes, que hospedará delegados da conferência e está com 90% das obras finalizadas. Após o evento, o espaço será transformado em sede administrativa do governo estadual. As agendas não foram abertas à imprensa.

Para esta quarta-feira (24), está prevista a visita ao Terminal Portuário de Outeiro, local que receberá dois navios de cruzeiro adaptados como hotéis flutuantes para delegações internacionais. A comitiva fará ainda o trajeto terrestre que será utilizado pelos participantes da conferência em novembro. Rui Costa deve aproveitar a passagem pela capital para atualizar o andamento das obras do Aeroporto Internacional de Belém, já com 95% de execução, e da revitalização do Porto Futuro 2, cuja conclusão alcança 99%. Está prevista também uma coletiva de imprensa.