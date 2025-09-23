Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Ministro da Casa Civil acompanha obras da COP 30 em Belém nesta quarta-feira (24/9)

Desde esta terça-feira (23/9), Rui Costa visita espaços da conferência e acompanha andamento de obras na capital paraense

O Liberal
fonte

Ministro da Casa Civil, Rui Costa está em Belém (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, cumpre agenda em Belém nesta terça (23) e quarta-feira (24), dedicada a acompanhar os preparativos para a COP 30. A comitiva conta ainda com a vice-governadora e presidente do Comitê Estadual da COP30, Hana Ghassan; o ministro do Turismo, Celso Sabino; a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior; o secretário extraordinário para a COP30, Valter Correia; além de outras autoridades locais.

Na manhã de terça, a equipe visitou a Blue Zone e a Green Zone, áreas da conferência instaladas no Parque da Cidade, onde a estrutura já está 99% concluída. Também foram realizadas inspeções em hotéis e na Vila Líderes, que hospedará delegados da conferência e está com 90% das obras finalizadas. Após o evento, o espaço será transformado em sede administrativa do governo estadual. As agendas não foram abertas à imprensa.

VEJA MAIS

image Estação do BRT da Júlio César está 98% concluída e entra na fase final de entrega, diz prefeitura
O prazo foi anunciado pela Prefeitura de Belém nesta terça-feira (23); obra faz parte das ações preparatórias para a COP

image 'A COP 30 vai ser a COP da verdade', diz Lula durante discurso na Assembleia Geral da ONU
Líder brasileiro afirma que a conferência em Belém será decisiva para avaliar a seriedade dos compromissos globais com o clima

Para esta quarta-feira (24), está prevista a visita ao Terminal Portuário de Outeiro, local que receberá dois navios de cruzeiro adaptados como hotéis flutuantes para delegações internacionais. A comitiva fará ainda o trajeto terrestre que será utilizado pelos participantes da conferência em novembro. Rui Costa deve aproveitar a passagem pela capital para atualizar o andamento das obras do Aeroporto Internacional de Belém, já com 95% de execução, e da revitalização do Porto Futuro 2, cuja conclusão alcança 99%. Está prevista também uma coletiva de imprensa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP 30

cop 30

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda