O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Ministra Sonia Guajajara prestigia evento cultural na COP 30 em Belém

O evento reuniu ativistas, artistas locais, jornalistas e participantes de várias regiões do Brasil e de outros países

Jeferson Hoenisch
fonte

Sonia Guajajara participa de evento paralelo da COP30 em Belém (Flickr/Hermes Caruzo/COP30 e Jeferson Hoenisch/O Liberal)

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, participou na noite de sábado (15) de uma festa realizada durante a programação paralela da COP30, em Belém. O evento, voltado à mobilização pelo fim dos combustíveis fósseis, reuniu ativistas, artistas locais, jornalistas e participantes de diferentes partes do país e do mundo.

Guajajara caminhou pelo espaço, conversou com presentes e aproveitou a noite ao som das atrações musicais, em um ambiente descontraído que marcou a celebração.

Marcha Global pelo Clima reúne 50 mil pessoas em Belém e cobra a 'COP da Verdade'
Ministras Marina Silva e Sônia Guajajara participaram da mobilização, que reuniu movimentos de 62 países

'O que é dito aqui vai ter incidência nas decisões', diz Sonia Guajajara na Marcha Global pelo Clima
Mobilização percorreu ruas de Belém com foco na visibilidade das pautas socioambientais na COP 30

Na manhã do mesmo sábado (15), a ministra esteve presente na marcha global pela justiça climática, organizada por integrantes da Cúpula dos Povos. A mobilização reuniu milhares de pessoas nas ruas de Belém e percorreu um trajeto de 4,5 km entre o Mercado de São Brás e a Aldeia Cabana. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, também participou do ato.

Durante a marcha, Guajajara reforçou a importância de dar visibilidade aos territórios e biomas brasileiros. “Chegou a vez da Amazônia falar para o mundo. Chegou a vez aqui de encontrarmos o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa, o Pantanal, a Caatinga, que estão sendo igualmente destruídos. É por isso que aqui se torna, neste momento, a zona azul da COP30, onde se encontram os guardiões e as guardiãs da vida”, afirmou.

COP 30

ministra dos povos indígenas

sonia guajajara
COP 30
