Ministra Sonia Guajajara prestigia evento cultural na COP 30 em Belém

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, participou na noite de sábado (15) de uma festa realizada durante a programação paralela da COP30, em Belém. O evento, voltado à mobilização pelo fim dos combustíveis fósseis, reuniu ativistas, artistas locais, jornalistas e participantes de diferentes partes do país e do mundo.

Guajajara caminhou pelo espaço, conversou com presentes e aproveitou a noite ao som das atrações musicais, em um ambiente descontraído que marcou a celebração.

Na manhã do mesmo sábado (15), a ministra esteve presente na marcha global pela justiça climática, organizada por integrantes da Cúpula dos Povos. A mobilização reuniu milhares de pessoas nas ruas de Belém e percorreu um trajeto de 4,5 km entre o Mercado de São Brás e a Aldeia Cabana. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, também participou do ato.

Durante a marcha, Guajajara reforçou a importância de dar visibilidade aos territórios e biomas brasileiros. “Chegou a vez da Amazônia falar para o mundo. Chegou a vez aqui de encontrarmos o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa, o Pantanal, a Caatinga, que estão sendo igualmente destruídos. É por isso que aqui se torna, neste momento, a zona azul da COP30, onde se encontram os guardiões e as guardiãs da vida”, afirmou.