Marcha Global por Saúde e Clima termina em tumulto na COP30 em Belém; vídeo
Manifestantes foram retirados por seguranças da ONU após confusão na entrada principal da Blue Zone
A entrada principal da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, foi palco de tumulto na noite desta terça-feira (11/11) durante a Marcha Global por Saúde e Clima, uma das principais mobilizações paralelas à conferência. O ato, que começou de forma pacífica nas ruas da capital paraense, acabou gerando confusão quando manifestantes tentaram se aproximar da área de acesso do evento.
De acordo com testemunhas, seguranças da Organização das Nações Unidas (ONU) intervieram para conter o avanço do grupo, retirando participantes que insistiam em permanecer no local. A ação gerou momentos de tensão e gritos de protesto.
Os manifestantes tentaram entrar na Blue Zone, área onde ocorrem as negociações entre chefes de Estado e delegações oficiais. Durante a intervenção, seguranças levaram a bandeira Palestina e algumas placas do protesto que estavam com os manifestantes.
O ato é organizado pelo Movimento Médicos pelo Clima, idealizado pelo Instituto Ar e pelo Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), com a participação de instituições nacionais e internacionais — entre elas, a Fiocruz, o Movimento Saúde Sustentável, o Médicos Sem Fronteiras (MSF), a Global Climate and Health Alliance, o Red Clima y Salud, o 350.org Brasil e a Avaaz.
A Marcha Global por Saúde e Clima começou por volta das 17h, na Embaixada dos Povos, e seguiu em direção à Zona Azul da COP30. A mobilização teve como objetivo dar visibilidade ao impacto direto da crise climática sobre a saúde humana e planetária.
