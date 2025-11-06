Lula tem reunião bilateral com o presidente da França, Emmanuel Macron

Na tarde desta quinta-feira (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve encontro bilateral com o presidente da França, Emmanuel Macron, paralelo à Cúpula de Líderes da COP30, em Belém.

Os dois presidentes conversaram sobre o enfrentamento da mudança do clima. O presidente Lula destacou seu compromisso com o combate ao desmatamento e com a proteção das florestas. Ele observou, nesse contexto, o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF).

O encontro também abordou os avanços na agenda de cooperação bilateral desde a visita de Estado do presidente Lula a Paris. O presidente brasileiro esteve em junho passado em Paris em uma viagem com compromissos oficiais, econômicos, culturais e acadêmicos.

Eles também determinaram o reforço da cooperação policial na região da fronteira entre Brasil e Guiana Francesa com vistas a combater ilícitos transnacionais, como o narcotráfico, o corte ilegal de madeira e o garimpo. O presidente Lula convidou a França a designar um adido policial para participar das atividades de inteligência do Centro de Cooperação Policial Internacional de Manaus.

Lula manifestou a expectativa de poder assinar o Acordo MERCOSUL- União Europeia ainda neste ano, durante a presidência brasileira do bloco.