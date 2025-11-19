Lula quer convencer Trump sobre questões climáticas e pede fim da guerra Rússia-Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, na noite desta quarta-feira (19), durante coletiva de imprensa em Belém na COP 30, que está “muito feliz” com o evento e que espera, um dia, convencer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a seriedade das questões climáticas e a necessidade do desenvolvimento verde.

Lula também declarou que sonha em acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Segundo ele, “já não existe mais razão” para a continuidade do conflito.

“Eu estou tão feliz que um dia haveria de convencer o presidente dos Estados Unidos de que a questão climática é séria, e de que o desenvolvimento verde é necessário”, declarou. "Estou tão feliz que eu sonho um dia em acabar com uma guerra da Rússia e Ucrânia, que já não existe mais razão dessa guerra continuar", continuou.

O presidente ainda se mostrou otimista em relação ao desfecho das negociações finais da conferência, que termina oficialmente nesta sexta-feira (21). “Estou tão feliz que saio daqui para ir para Brasília, certo de que os meus negociadores irão fazer o melhor resultado que uma COP já pôde oferecer ao planeta Terra”, afirmou.