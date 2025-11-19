‘É um povo generoso e simpático’, diz Lula sobre os paraenses durante a COP30

Na noite desta quarta-feira (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma coletiva de imprensa em Belém, durante a COP30, e destacou a importância da capital paraense como sede do evento climático. Lula afirmou que Belém está “muito mais em evidência” e elogiou a recepção da cidade.

O presidente também aproveitou a oportunidade para reforçar a valorização da cultura local, convidando jornalistas e visitantes a experimentar pratos típicos e a dançar carimbó. Em tom descontraído, Lula afirmou que “os paraenses são um povo generoso e simpático” e que a convivência durante a conferência comprova isso.

Ele destacou ainda que Belém do Pará ganhou nova visibilidade internacional ao sediar a COP30. “Se vocês ainda não dançaram o carimbó, por favor, vá dançar o carimbó, vá comer a melhor culinária que nós temos nesse país e vá se divertir, porque isso aqui é um povo extremamente generoso e simpático. Eu, sinceramente, estou muito feliz”, concluiu.