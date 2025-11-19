Lula define COP 30 em Belém como 'a primeira COP do povo do mundo inteiro'

Em Belém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra Marina Silva e o embaixador André Lago, presidente da COP 30 (30ª Conferência Mundial sobre Mudanças do Clima), concederam coletiva à imprensa, na noite desta quarta-feira (19), e afirmaram o alcance de bons resultados nas negociações e diálogos sobre temas ambientais complexos, durante os últimos dias na COP 30.

O embaixador André Lago enfatizou os encontros com os grupos de negociadores e disse que temas como os da a adaptação, financiamento e a proposta do Mapa do Caminho, estão encaminhados para terem bons resultados.

André Lago chamou a atenção para o fato de a COP 30, em Belém, ter tido o mérito de reunir uma variedade de atores e personalidades, cuja capacidade de discussão cobriu, nas palavras dele, "basicamente todas as atividades humanas, que buscaram apoiar a negociação e também apoiar os exercícios de implementação (das metas) que se desenvolveu ao longo da COP 30", disse o presidente da conferência.

'Mapa do Caminho tem boas propostas', diz Marina Silva

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, reafirmou, na coletiva à imprensa, que acredita no diálogo contínuo para melhores resultados sobre as ações de combate às mudanças do clima. Ela afirmou que as discussões sobre o Mapa do Caminho, em debate na sociedade civil, em geral, não têm respostas prontas e acabadas, mas alcançou propostas.

"A questão do Mapa do Caminho que tem suscitado os debates por todos vocês (da imprensa) e pela sociedade de um modo geral e a comunidade científica. Todos tinham perguntas, mas tenho certeza que tivemos boas respostas, não respostas definitivas, mas respostas processuais no sentido de que o Mapa do Caminho é a possibilidade de que países desenvolvidos e em desenvolvimento possam estabelecer suas trajetórias da melhor forma possível para fazer a transição (energética) para saírem da dependência de combustível fóssil”, afirmou a ministra.

Alemanha anunciou 1 bilhão de euros em fundo para florestas

Marina ressaltou o aporte pela Alemanha de 1 bilhão de euros ao TFFF (Fundo Florestas Tropicais para Sempre). “Tivemos a alegria de que a Alemanha fez o anúncio do seu aporte, na ordem de um bilhão de euros para o TFFF, numa demonstração de que, de fato, esse instrumento de financiamento global é um instrumento bem desenhado e estruturado e que começa a dar respostas”.

O presidente Lula enfatizou que Belém realizou a COP da ação. "Ficou clara a transição entre as COPs para negociação, mas também a COP, que criou os documentos que já permitem que nós possamos implementar muitas das coisas que são necessárias para combater a mudança do clima", afirmou ele.

Ele também frisou as atividades intensas em todos os níveis durante o evento global, citou a forte participação massiva de três mil indígenas, e felicitou tanto a participação dos movimentos sociais quanto a do empresariado.

O presidente brasileiro ressaltou que a escolha de Belém foi acertada, mesmo com a pressão para o evento global não acontecesse na capital paraense. "Uma cidade que, segundo muita gente no Brasil, não estava preparada para fazer a COP, aqui se fez a melhor COP", disse ele.

"Esta foi a COP onde o povo mais participou. Ela não é a COP do André Lago, do secretário-geral da ONU, ou do Lla, acho que pode ser chamada a primeira COP do povo do mundo inteiro, porque aqui o mundo inteiro participou", disse o presidente Lula.