Lula inaugura obras do Aeroporto de Belém e Porto de Outeiro neste sábado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Belém (PA) neste sábado (1) para uma série de inaugurações ligadas à preparação da cidade para a 30ª Conferência das Partes da Convenção do Clima das Nações Unidas (COP30) . A primeira parada será no Aeroporto Internacional de Belém, às 10h, onde ele acompanha a entrega das obras de ampliação e modernização realizadas pela concessionária Norte da Amazônia Airports. O investimento total foi de R$ 450 milhões. A cerimônia no aeroporto não será aberta à imprensa.

Em seguida, a partir das 11h30, Lula participa da inauguração do novo Terminal Portuário de Outeiro, em evento aberto à cobertura jornalística. O porto passou por uma ampla requalificação e é considerado estratégico tanto para a logística da Região Norte quanto para a ampliação da capacidade de hospedagem da capital paraense durante a conferência climática de 2025.

As obras no local começaram em 17 de abril e receberam mais de R$ 181 milhões em investimentos financiados por recursos de Itaipu. O projeto inclui a construção de um píer de 710 metros de extensão, a criação de um espaço de receptivo e áreas específicas para embarque, desembarque e atendimento aos passageiros. O terminal foi totalmente adaptado para receber dois navios de cruzeiro que funcionarão como hotéis flutuantes, com capacidade para abrigar cerca de 6 mil pessoas.

A iniciativa integra o pacote de ações do governo federal e do Governo do Pará para preparar Belém para a COP 30. A cidade deve receber mais de 50 mil participantes durante o evento. Além de fortalecer a infraestrutura turística e logística, o projeto também contribui para a geração de emprego e renda na região: cerca de 450 postos de trabalho foram criados, grande parte deles ocupados por moradores locais.

Com a modernização, o Porto de Outeiro passa a contar com condições adequadas para receber embarcações de grande porte, consolidando-se como um novo ponto de apoio às operações marítimas da Amazônia. Após a conferência, o terminal deve ser incorporado às rotas regulares de turismo de cruzeiro, ampliando o potencial econômico de Belém e da região Norte ao estimular os setores de hotelaria, gastronomia, transporte e comércio.

De acordo com a Secretaria Extraordinária para a COP 30 (Secop), o novo terminal deixará um legado duradouro para o estado. Além de atender às demandas temporárias da conferência, a estrutura reforçará o papel do Pará na integração logística da Amazônia e no desenvolvimento do turismo fluvial e marítimo.