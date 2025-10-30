Expedição fluvial vai cruzar a Amazônia rumo à COP 30 levando as vozes da floresta

Uma expedição inédita vai percorrer os rios da Amazônia para levar as vozes da floresta até Belém. Batizada de “Banzeiro da Esperança”, a jornada parte de Manaus no dia 4 de novembro e reunirá lideranças indígenas, ribeirinhas, quilombolas, jovens e pesquisadores em um movimento simbólico de mobilização pela justiça climática. A iniciativa é idealizada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e pela Virada Sustentável, e chega à capital paraense na véspera da COP30, que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025.

Segundo os organizadores, o projeto pretende conectar comunidades amazônicas e ampliar sua presença nas discussões climáticas globais. A jornada culminará na entrega da “Carta da Amazônia”, documento que reunirá propostas concretas de adaptação climática, conservação ambiental e fortalecimento da sociobioeconomia.

“É uma grande jornada que leva diferentes vozes da Amazônia para apresentar prioridades e soluções frente às mudanças climáticas. É um caminho de enfrentamento à injustiça climática, pois quem menos contribuiu para o problema é quem mais sofre seus impactos”, afirma Virgilio Viana, superintendente-geral da FAS.

Viagem pelos rios da Amazônia

A partida será às 19h, no Mirante Lúcia Almeida, em Manaus. No dia seguinte, o barco fará uma parada cultural em Parintins, marcada por um encontro simbólico entre os bois Caprichoso e Garantido. No dia 6, a expedição segue para Santarém, onde haverá uma parada técnica, antes de chegar a Belém no dia 7.

Durante o percurso, os participantes promoverão atividades formativas, culturais e de diálogo comunitário, com painéis sobre a COP30, escutas de relatos, exposições fotográficas e oficinas de audiovisual.

Centro Cultural Flutuante em Belém

Ao atracar na capital paraense, o barco se transformará em um Centro Cultural e de Conteúdo Aberto, que funcionará como uma plataforma de intercâmbio de saberes e visibilidade para expressões artísticas e tradicionais da Amazônia.

“A arte e a cultura gerando reflexão e informação sobre sustentabilidade sempre foram a principal missão da Virada Sustentável, e ganham um contorno especial nesse projeto inédito para a COP30”, destaca André Palhano, cofundador da Virada Sustentável.

A programação em Belém incluirá shows musicais, apresentações de artes cênicas, debates, rodas de conversa e workshops. Um dos destaques será a mostra Amazônia Negra, com dois dias dedicados às expressões culturais afro-amazônicas.

Carta da Amazônia e planos de ação

Durante a COP30, a comitiva do “Banzeiro da Esperança” apresentará a Carta da Amazônia a representantes internacionais, negociadores e autoridades brasileiras. O documento é resultado de meses de preparação, com oficinas e formações realizadas desde julho em diversos estados da Amazônia Legal.

Mais de mil pessoas participaram das atividades, que resultaram em 71 planos de ação climática comunitária, dos quais 30 foram selecionados para integrar o projeto.

“Esta edição da COP30 é um marco para o Brasil e o mundo, e as pessoas daqui precisam ser as primeiras a falar e a serem escutadas”, reforça Valcléia Lima, superintendente-geral adjunta da FAS.

Antes da partida, no dia 4 de novembro, as lideranças se reúnem na sede da FAS, em Manaus, para consolidar propostas e estratégias de captação de recursos.