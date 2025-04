Lula discute metas climáticas com líderes mundiais em preparação para a COP 30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta quarta-feira (23), de uma reunião virtual com 20 chefes de Estado e o secretário-geral da ONU, António Guterres, com foco na definição das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) que serão apresentadas na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para novembro, em Belém.

As NDCs representam os compromissos de cada país para a redução das emissões de gases de efeito estufa, conforme previsto no Acordo de Paris. A expectativa do governo brasileiro é que os países signatários oficializem seus compromissos antes da conferência.

Além de Lula e Guterres, participaram da reunião líderes de países como China, França, Espanha, Turquia, Malásia, Vietnã, Angola, Nigéria, Chile e representantes da União Europeia.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, informou que o Brasil propôs à ONU um balanço ético global e reiterou o compromisso com um modelo de desenvolvimento baseado em crescimento econômico, sustentabilidade ambiental e inclusão social.

Durante os próximos sete meses, o Brasil e a ONU organizarão eventos de mobilização com a participação de jovens, líderes religiosos, cientistas, povos indígenas e outros setores, com o objetivo de articular um novo pacto ambiental.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o governo quer viabilizar até a COP30 o funcionamento do Fundo Floresta Tropical, voltado ao pagamento por hectare de florestas plantadas. Marina também reforçou que a COP30 deve priorizar a implementação de acordos anteriores, com metas como o fim do desmatamento, transição energética e redução do uso de combustíveis fósseis.