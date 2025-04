A 200 dias da COP 30, Belém intensifica as obras e os preparativos para receber o evento climático

Nesta quinta-feira (24), o Pará entra oficialmente na contagem regressiva de 200 dias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro, em Belém. Sede do maior evento ambiental do planeta, a capital paraense está acelerando a execução de mais de 30 obras estruturantes que prometem transformar a cidade e deixá-la preparada para receber chefes de Estado, delegações internacionais, cientistas, ativistas, jornalistas e milhares de visitantes de todo o mundo.

Nesta data simbólica, o Governo do Pará promove uma entrevista coletiva no Parque da Cidade, futuro palco das Zonas Azul e Verde da COP, para apresentar um balanço dos principais avanços. A vice-governadora e presidente do Comitê Estadual da COP 30, Hana Ghassan, será a porta-voz da atualização das ações que envolvem infraestrutura, saneamento, mobilidade urbana, turismo e capacitação profissional.

Obras aceleradas e entregas já realizadas

Segundo o governo estadual, três importantes obras já foram entregues: o viaduto da BR-316 com a Alça Viária, além da macrodrenagem dos canais da Timbó e Gentil. Essas intervenções fazem parte de um pacote maior de transformações que prometem impactar positivamente não só a realização da COP, mas também a qualidade de vida da população local.

Um grande número de trabalhadores estão executando as obras

No Parque da Cidade, espaço que abrigará a área oficial de eventos da conferência, os trabalhos já estão 80% concluídos. O local será dividido entre a Blue Zone — onde ocorrerão negociações diplomáticas — e a Green Zone, espaço aberto ao público com programações culturais, científicas e de mobilização social. O parque é considerado uma das principais vitrines do legado urbano que a COP deixará para Belém.

Infraestrutura e saneamento: transformações em curso

Até a COP, será feita a macrodrenagem de quatro bacias hidrográficas, que envolvem 13 canais. Elas irão beneficiar diretamente mais de 500 mil pessoas. Além disso, a Nova Doca, cartão-postal da cidade, também está passando por uma revitalização completa. Os tapumes da Quadra 1 já foram retirados, e as próximas etapas seguem de forma gradual, conforme o avanço da execução.

Quadra 1 da Nova Doca

Aeroporto internacional modernizado

A Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de Belém, informou por meio de nota que antecipará para este ano a entrega das obras de modernização, previstas inicialmente para 2026. Com um investimento de R$ 450 milhões, a revitalização prevê a ampliação da área de embarque, que passará de 1.593 m² para 4.303 m². O saguão principal também receberá dois novos mezaninos, aumentando o primeiro pavimento para 3.380 m².

Além disso, as melhorias incluirão nova climatização, iluminação, abastecimento elétrico com fontes 100% renováveis, mobiliários, sanitários acessíveis e espaços para amamentação. No campo operacional, o aeroporto ganhará mais posições de estacionamento para aeronaves, novo pátio, restauração da pista de pouso e instalação de modernos sistemas de aproximação e balizamento. A expectativa é que a nova estrutura ofereça mais conforto, segurança e capacidade para o intenso fluxo previsto.

Capacitação profissional

Além das obras físicas, o Governo do Pará aposta na preparação humana. O programa Capacita COP 30 já qualificou mais de 16 mil trabalhadores em áreas como turismo, infraestrutura e serviços. Atualmente, estão sendo oferecidos 105 cursos voltados à formação de mão de obra especializada para atender à demanda da conferência.

A iniciativa tem como objetivo garantir que os paraenses estejam prontos para atuar com excelência durante o evento e, ao mesmo tempo, fomentar o empreendedorismo e a geração de renda a longo prazo.

População acompanha obras com expectativa

A reportagem visitou, na manhã de quarta-feira, 23, um dos locais que estão sendo revitalizados para a conferência: a Nova Doca. O sentimento da população local é de expectativa e esperança pela entrega das obras.

“Eu acredito que as obras da COP vão trazer para a gente um legado nunca antes visto na história de Belém. A minha expectativa é que, de fato, elas sejam concluídas, porque sei que vão trazer mudanças estruturais para a nossa cidade”, afirmou Marcos Pereira, engenheiro eletricista.

Marcos Pereira

Vitória Souza, analista de TI que trabalha em um prédio próximo ao local, vê as obras da COP como um ponto de partida para o avanço estrutural da cidade. “Acho que as obras vão melhorar em alguns pontos. A Doca vai ficar bonita, vai trazer mais mobilidade. Eu acho que, assim, é um ponto de partida. A população tem que ver isso como um início mesmo para melhorar a nossa cidade.”

Vitória Souza

Ambos os entrevistados esperam que a COP também promova conscientização ambiental entre os cidadãos. O evento será discutido principalmente por chefes de Estado, mas a população também precisa entender a importância do tema e, assim, contribuir para a preservação do planeta.

“A gente entende que a questão da infraestrutura é importante, mas também é necessário chamar a atenção da população para as questões climáticas. Elas realmente devem ser o ponto principal dessa discussão, para além da infraestrutura, para além da beleza que é percebida. Precisamos trazer isso à tona, conversar sobre o assunto em casa, entre amigos, e pensar em um mundo melhor para todos nós”, disse Marcos.

“Eu acho que a COP vai trazer, sim, visibilidade para a questão climática, mas isso também precisa ser refletido pela população. As pessoas também precisam se educar quanto ao assunto, e eu acho que a COP é uma boa oportunidade para que isso aconteça”, finalizou Vitória.