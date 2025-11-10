Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Jornalista Vladimir Netto, da TV Globo, elogia COP 30 em Belém: 'é a melhor escolha possível'

Ele destacou a importância simbólica e ambiental de realizar a conferência em meio à floresta amazônica

Jéssica Nascimento
fonte

“Estar aqui, em volta dessa floresta, dessa cidade, dá uma sensação do que é necessário fazer, do que é necessário discutir e também a importância de estar aqui”, declarou o jornalista (Reprodução / TV Globo)

O jornalista Vladimir Netto, da TV Globo, afirmou que a escolha de Belém como sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) foi “a melhor escolha possível”. Em entrevista ao Grupo Liberal, ele destacou a relevância de discutir a crise climática em meio à Amazônia, reforçando o papel simbólico e prático da floresta no debate ambiental global.

Vladimir Netto ressaltou que já esteve diversas vezes em Belém para coberturas jornalísticas e enfatizou a grandiosidade e a beleza da região. “Já vim várias vezes aqui para fazer matérias em diferentes pontos dessa imensa floresta, dessa imensa e maravilhosa floresta”, comentou o repórter.

Segundo ele, a presença dos negociadores e participantes da conferência na capital paraense proporciona uma imersão única na realidade amazônica. “Estar aqui, em volta dessa floresta, dessa cidade, dá, eu acho, a todos os negociadores e a todo mundo que está aqui, uma sensação do que é necessário fazer, do que é necessário discutir e também a importância de estar aqui”, afirmou.

Para Vladimir, o fato de o encontro ocorrer em meio à floresta amazônica serve como um lembrete constante do propósito central da conferência: enfrentar a crise climática de forma urgente e coletiva. “É um pouco de lembrar sempre a gente qual é o nosso objetivo com essa discussão sobre a crise climática”, completou.

.
