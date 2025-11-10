'É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas', diz Lula na abertura da COP 30

Durante a cerimônia de abertura da COP 30, nesta segunda-feira (10), em Belém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso marcado pela urgência climática e pela defesa da ciência. “É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Estamos andando na direção certa, mas na velocidade errada”, afirmou, ao se referir aos compromissos do Acordo de Paris.

O presidente também criticou o avanço da desinformação. “Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também o progresso do multilateralismo. Controlam algoritmos, semeiam o ódio e espalham o medo. Atacam as instituições, a ciência e as universidades”, afirmou.

Lula destacou ainda que a mudança do clima “já não é ameaça do futuro, mas tragédia do presente”, citando desastres recentes, como o furacão Melissa, no Caribe, e o tornado que atingiu o Paraná, no Sul do Brasil, deixando vítimas fatais.

O presidente também apresentou avanços alcançados durante a cúpula de líderes globais, como o lançamento de um fundo que, em apenas um dia, arrecadou mais de US$ 5 bilhões.

Entre os compromissos assumidos, estão o manejo integrado do fogo, a garantia da posse da terra a povos indígenas e comunidades tradicionais, a quadruplicação da produção de combustíveis sustentáveis, a criação de uma coalizão sobre mercado de carbono e o alinhamento da ação climática ao combate à fome, à pobreza e ao racismo ambiental. “A Cúpula de Belém foi o ponto de chegada de um caminho que o Brasil convidou a comunidade internacional a percorrer”, concluiu.