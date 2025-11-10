Lula propõe criação de Conselho do Clima vinculado à ONU durante abertura da COP 30

Durante a abertura da COP 30, nesta segunda-feira (10), em Belém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou uma agenda em três eixos de ação e defendeu a criação de um Conselho do Clima vinculado à Assembleia Geral das Nações Unidas, proposta que, segundo ele, busca dar à crise climática “a estatura política que ela merece”.

Na primeira parte de sua fala, Lula fez um apelo para que os países cumpram seus compromissos climáticos. Ele cobrou a formulação e a implementação de NDCs (Contribuições Nacionalmente Determinadas) mais ambiciosas, além de transferência de tecnologia e capacitação para as nações em desenvolvimento. O presidente também destacou a necessidade de dar atenção aos impactos já sentidos das mudanças climáticas, que atingem de forma desigual diferentes regiões do planeta.

Na segunda parte, o presidente defendeu a aceleração da ação climática global. “Precisamos do mapa do caminho para que a sociedade, de forma justa e planejada, supere a dependência dos combustíveis fósseis, reverta o desmatamento e mobilize os recursos necessários para esses fins”, afirmou. Segundo ele, a criação do Conselho do Clima seria uma forma de enfrentar esse desafio “com a estatura política que ele merece”, fortalecendo o multilateralismo e a governança climática mundial.

Por fim, Lula destacou a importância de colocar as pessoas no centro da agenda climática, reforçando que “a emergência climática é uma crise de desigualdade”. O presidente lembrou que os impactos do aquecimento global atingem com mais força mulheres, afrodescendentes, imigrantes e grupos vulneráveis, que devem ser prioridade nas políticas de adaptação. Ele também reconheceu o papel dos povos indígenas na mitigação da crise ambiental e defendeu uma transição justa, capaz de reduzir as assimetrias históricas entre o Norte e o Sul global.