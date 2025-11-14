Jornalista agredido por prefeito de Parauapebas realiza exame de corpo de delito

O jornalista Wesley Costa, do Grupo Liberal, está neste momento a caminho da Polícia Científica para realizar o exame de corpo de delito, após ter sido agredido pelo prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), durante a cobertura da COP30, nesta sexta-feira (14/11), em Belém. O procedimento médico-legal deve colaborar com as investigações e confirmar oficialmente a violência sofrida pelo profissional da imprensa.

A agressão aconteceu enquanto Wesley Costa participava de uma transmissão ao vivo, diretamente do estúdio montado pelo veículo dentro da estrutura oficial da conferência climática. Segundo relatos das jornalistas Vanessa Rodrigues e Isis Bem, que testemunharam o episódio, o prefeito chegou ao local proferindo ofensas e palavras de baixo calão contra a equipe, após afirmar que não concederia entrevista ao repórter por supostas "questões políticas".

VEJA MAIS

Em meio à discussão, Aurélio Goiano desferiu um tapa no rosto do jornalista, que teve os óculos derrubados durante a agressão. O caso ganhou grande repercussão entre profissionais de imprensa presentes no evento e foi denunciado por entidades como o Sindicato dos Jornalistas do Pará (Sinjor-PA).