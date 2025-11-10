Jader Barbalho destaca papel da Amazônia e prevê legado histórico da COP 30 para o Brasil

Durante o primeiro dia da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o senador Jader Barbalho (MDB-PA) afirmou que o evento marcará um novo capítulo na relação do Brasil e do mundo com a Amazônia. Para o parlamentar, o encontro internacional sediado em Belém deixará um legado duradouro para a região e para o país.

Jader Barbalho marcou presença no primeiro dia de COP 30 (Jéssica Nascimento/ O Liberal) Jader Barbalho marcou presença no primeiro dia de COP 30 (Jéssica Nascimento/ O Liberal)

Em meio à movimentação intensa que marca a abertura da COP 30, o senador Jader Barbalho destacou a importância simbólica e estratégica de a Amazônia ser o centro das discussões sobre o futuro climático do planeta. “Eu não tenho a menor dúvida que a Amazônia, que é um patrimônio não só do Brasil, mas da humanidade, depois dessa COP vai ter um papel muito maior na divulgação da nossa biodiversidade, dos povos que existem nessa imensa região”, declarou.

O parlamentar ressaltou ainda que o evento representa uma oportunidade histórica para o fortalecimento da imagem do Brasil como protagonista nas pautas ambientais. “O legado desta COP será fundamental para a nossa região e para o Brasil”, completou.

A expectativa, segundo Jader, é que a visibilidade alcançada com o evento se traduza em investimentos, inovação e fortalecimento das comunidades locais. “A Amazônia tem muito a mostrar ao mundo — e este é o momento de fazer isso com orgulho e responsabilidade”, concluiu o senador.