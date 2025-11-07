Capa Jornal Amazônia
COP 30

Influenciadoras participam da campanha em Belém durante a COP 30; saiba quem são

Campanha “Impacta a Rua”, da ONU e Mynd, promove diálogo com o público sobre clima e sustentabilidade

Hannah Franco
fonte

Nataly Neri, Isabelle Nogueira e Mari Vieira participam da campanha em Belém durante a COP30. (Divulgação)

Durante a COP30, realizada em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro, a campanha “Impacta a Rua” chega à capital paraense com o objetivo de aproximar a população dos debates sobre mudanças climáticas, meio ambiente e transição justa. A iniciativa é do Pacto Global da ONU – Rede Brasil, em parceria com a Mynd, agência especializada em marketing de influência.

A ação propõe intervenções urbanas interativas e conta com a participação de Nataly Neri, cientista social e criadora de conteúdo sobre consumo consciente; Isabelle Nogueira, ex-BBB e ativista da causa amazônica; e Mari Vieira, jornalista e produtora de conteúdo sobre cultura e floresta amazônica.

Em Belém, as influenciadoras irão interagir com o público em três frentes:

  • Voz do Povo – série de entrevistas com moradores sobre meio ambiente e sustentabilidade;
  • Desafio COP30 – quiz que testa conhecimentos sobre a conferência e mudanças climáticas;
  • Posto Tira-Dúvidas – espaço para diálogo com apoio de especialistas do Pacto Global da ONU.

Em setembro, o projeto esteve em São Paulo, com ações nas avenidas Faria Lima e Paulista. A etapa paulista teve o mesmo propósito: desmistificar temas ambientais e engajar cidadãos e empresas na agenda climática, conectando a urgência global às realidades locais.

A iniciativa integra o Programa Pacto Rumo à COP30, que visa mobilizar diferentes setores da sociedade para uma participação ativa nas discussões climáticas.

