Indústria paraense destaca mineração sustentável e economia circular na COP30

A Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) iniciou, nesta segunda-feira (10/11), sua participação na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, com debates sobre sustentabilidade na mineração e economia circular. As discussões ocorreram no estande da Confederação Nacional da Indústria (CNI), localizado na Blue Zone, espaço oficial das negociações e dos pavilhões nacionais da conferência.

Os primeiros painéis integraram a programação da Jornada COP+, movimento liderado pela FIEPA que busca promover uma transição justa na Amazônia brasileira.

Debates sobre mineração sustentável e inovação

O painel “Minerais Estratégicos: da extração sustentável à geração de valor” discutiu o papel dos minerais estratégicos na transição energética global, além de destacar boas práticas ambientais e sociais no setor mineral.

Entre os participantes, Emerson Rocha, diretor executivo do Simineral, apresentou a Carta Santarém, iniciativa que reúne governo, setor produtivo e academia para fortalecer a transparência e a governança ambiental da mineração na Amazônia.

Também participaram do debate Bianca Cabral (OZ Minerals), Marco Braga (Vale) e Anderson Baranov (Hydro), que abordaram os desafios da mineração sustentável e estratégias para o desenvolvimento local nas regiões mineradoras.

O secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da Semas, Rodolpho Zahluth Bastos, defendeu a priorização do licenciamento ambiental de minerais estratégicos sem flexibilizar o controle ambiental. Ele destacou a necessidade de diferenciar a mineração responsável da ilegal.

“Muitas vezes o que vem à tona é a mineração irregular, a mineração ilegal, que se resolve com outro instrumento de gestão, que é a fiscalização. A gente precisa divulgar para a sociedade essas diferenças para que o diálogo consiga avançar de forma concreta e positiva”, afirmou.

O painel foi mediado por Cleide Pinheiro, CEO da Temple e assessora de relações governamentais da FIEPA.

Economia circular e financiamento verde

Durante a tarde, o painel “Economia Circular: transformando resíduos em recursos” apresentou exemplos de iniciativas industriais na Amazônia voltadas à reutilização de resíduos e à geração de novos mercados sustentáveis.

O vice-presidente sênior de Sustentabilidade da Hydro, Eduardo Figueiredo, destacou o uso do caroço de açaí como alternativa energética menos poluente. Já Celso Pedroso, CEO do Grupo Solvi, explicou como o biogás e o biometano gerados em aterros sanitários podem ser usados na produção de combustível sustentável de aviação (SAF) e hidrogênio verde.

A gerente de Sustentabilidade da Bayer, Catarina Corrêa, apontou os desafios de financiar projetos agrícolas sustentáveis. Já Roberto Schwartz, diretor de crédito do Banco da Amazônia, apresentou linhas de crédito verde e defendeu o fortalecimento da assistência técnica e inovação no setor.

O debate foi conduzido por Deryck Martins, presidente do Conselho de Meio Ambiente da FIEPA, que ressaltou o objetivo de “mostrar soluções reais para tornar o modelo econômico mais circular e sustentável”.

Próximos painéis da FIEPA na COP30

A programação da FIEPA na Blue Zone segue até quinta-feira (20), com painéis sobre energias renováveis, descarbonização industrial e economia de baixo carbono. No estande da CNI, a FIEPA segue com uma programação intensa nos próximos dias:

Terça-feira (11) – Painel “Energias Renováveis: Desafios e Oportunidades para a Amazônia”, às 13h20, com foco nas possibilidades de ampliação das fontes limpas na região.

– Painel “Energias Renováveis: Desafios e Oportunidades para a Amazônia”, às 13h20, com foco nas possibilidades de ampliação das fontes limpas na região. Quarta-feira (19) – Painel “Mulheres Globais”, às 11h, no estande da Business Finland, e “A rastreabilidade como pilar para o desenvolvimento sustentável da Amazônia”, às 13h45, no Pavilhão Brasil.

– Painel “Mulheres Globais”, às 11h, no estande da Business Finland, e “A rastreabilidade como pilar para o desenvolvimento sustentável da Amazônia”, às 13h45, no Pavilhão Brasil. Quinta-feira (20) – Três debates no estande da CNI: “A importância da Descarbonização na Indústria da Amazônia” (10h), “Economia de Baixo Carbono: Caminhos para uma Amazônia Sustentável” (11h) e “A Jornada da COP e o Caminho para uma Economia de Baixo Carbono” (12h).

Além da Blue Zone, a FIEPA participa da Green Zone, espaço aberto ao público no Pavilhão Pará, com painéis que tratam da integração entre indústria, sociedade e meio ambiente.

Quarta-feira (12) – “Jornada COP+ e indústria: rumo a uma nova agenda econômica, social e ambiental na Amazônia Brasileira”.

– “Jornada COP+ e indústria: rumo a uma nova agenda econômica, social e ambiental na Amazônia Brasileira”. Sexta-feira (14) – “Bioeconomia e Transição Energética Justa: o potencial da biomassa na descarbonização da indústria amazônica”.