I Semana do Clima na Amazônia reunirá lideranças empresariais, especialistas e ONGs em Belém

Belém receberá, entre dos dias 14 a 18 de julho, lideranças empresariais, especialistas, Organizações não Governamentais (ONGs), representantes da sociedade civil e formuladores de políticas públicas, na I Semana do Clima na Amazônia, que vai debater soluções estruturantes para o desenvolvimento sustentável da região. Entre as presenças mais aguardadas está a da diretora executiva da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), Ana Toni, que fará a palestra principal do primeiro dia de evento, abordando o papel do setor privado e das políticas públicas no enfrentamento da crise climática e no desenvolvimento sustentável da região.

O evento será realizado no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, e contará com uma série de painéis, palestras, eventos autogestionados e atividades culturais. O objetivo é fortalecer uma visão de longo prazo para a Amazônia, alinhando políticas públicas e iniciativas privadas em prol de um desenvolvimento sustentável que equilibre conservação ambiental, geração de renda e bem-estar das populações locais.

Marcello Brito, secretário executivo do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, ressalta que a construção de caminhos eficazes para a Amazônia “deve ser feita de dentro para fora”, valorizando os saberes locais e soluções baseadas na natureza. “A reinvenção dos modelos econômicos que hoje predominam na região é prementes. Precisamos de sustentabilidade com prosperidade, e é justamente o que buscamos com o evento”, avalia.

Um dos painéis temáticos da programação vai debater as “Responsabilidades e Compromissos das Empresas no Enfrentamento da Emergência Climática”, com Caio Magri, do Instituto Ethos, Anderson Baranov, da Hydro, e Rodrigo Lauria, da Vale.

Outro painel vai discutir os impactos e as oportunidades da Exploração da Margem Equatorial. Participam desse debate a Gestora do Maretório (Confren PA) e o Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), Alex Carvalho.

Haverá também um painel sobre “Transição Sustentável para a Amazônia: Diferentes Perspectivas”, com Natalia Mapuá, do COJOVEM (uma iniciativa que visa o desenvolvimento sustentável da região amazônica, com foco na atuação de jovens e na recuperação pós-pandemia) e Fernando Sampaio do Coalizão Brasil (uma articulação que busca unir diferentes setores da sociedade para impulsionar ações em prol do clima, florestas e agricultura, com o objetivo de criar uma economia mais verde e resiliente).

Eventos autogestionados

A programação da I Semana do Clima na Amazônia ainda contará com os chamados eventos autogestionados, com organização e planejamento feitos pelos propositores, que incluem instituições de pesquisa, empresas e representações da sociedade civil. Esses eventos contam com mais de 35 inscrições, incluindo a seleção de grandes instituições, entre elas a Associação dos Negócios da Sociobioeconomia da Amazônia (ASSOBIO), Conservação Internacional (CI - BRASIL) , IPAM, Instituto Ethos e Conselho Empresarial brasileiro para o desenvolvimento sustentável (CEBDS). Empresas como Hydro e Emergent também devem marcar presença.

Serão debatidos temas como as novas perspectivas econômicas e os aspectos estruturantes para um Futuro Sustentável; Economias Primárias e Novas Economias; Justiça Climática e Redução das Desigualdades; Bioeconomia na Amazônia; Tecnologia e IA; Participação Social e Geração de Renda.

Programação cultural

O evento terá também programação cultural, com nomes como Fafá de Belém e Nilson Chaves. “Esse evento já é uma oportunidade de protagonismo muito importante para a Amazônia, reunindo empresas, instituições públicas, municipais e federais, juntos, refletindo sobre as questões climáticas da nossa região, sobre o que precisamos fazer para nosso desenvolvimento. E eu tenho muito orgulho por poder participar desse momento”, declarou Chaves, afirmando que o público pode esperar grandes clássicos, como “Sabor Açaí” e “Olho de Boto”, mas também boas novidades. “Destacando principalmente, a Amazônia, já que temos uma COP 30 ali na frente”, destacou.

As inscrições para a I Semana do Clima na Amazônia podem ser feitas gratuitamente, através do Sympla. As informações do evento também estão disponíveis na rede social oficial @semanadoclimanaamazonia.