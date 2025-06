Abase Norte reforça ações estratégicas para a COP 30

Visando debater ações com foco na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em Belém no mês de novembro, a sede do Sebrae no Pará recebeu mais uma reunião estratégica da Associação Brasileira dos Sebraes Estaduais (Abase) Norte na manhã desta terça-feira (17). O encontro reuniu dirigentes do Sebrae que compõem a Amazônia Legal, incluindo Maranhão e Mato Grosso.

O fortalecimento de iniciativas na região foi o principal foco, incluindo a participação dos estados na En-zone, espaço colaborativo de empreendedorismo do Sebrae na COP 30. Também foram abordados temas voltados para a Loja Colaborativa do Sebrae e a realização do Prêmio Sebrae Amazônia de Música.

“Nosso principal objetivo hoje é o alinhamento das nossas estratégias com relação a forma o que o Sebrae vai se colocar na COP30. Nós próximos dias, vamos lançar a En-zone, em que nós colocaremos o empreendedorismo brasileiro como destaque. Então, estamos fazendo esse momento de alinhamento com todos os dirigentes da Amazônia Legal. É uma reunião inicial e que depois segue pro Brasil todo pra mostrar a potência do empreendedorismo brasileiro, e nós, do Pará, estamos muito felizes em receber essas 30 pessoas para debater isso”, ressaltou Rubens Magno, diretor superintendente do Sebrae no Pará.

Bioeconomia e prêmio de música nortista

A En-Zone, que ficará sediada na Praça Dorothy Stang, em Belém, será um espaço inovador liderado pelo Sebrae, criado especialmente para a COP30, com foco em conectar empreendedores da Amazônia a oportunidades globais de negócios sustentáveis. A Loja Colaborativa do Sebrae na COP 30, por sua vez, ficará dentro da En-zone e será uma vitrine da bioeconomia, com objetivo de ligar pequenos negócios brasileiros ao mercado internacional.

Pela tarde, os gestores também debateram detalhes da realização do Prêmio Sebrae Amazônia de Música. A premiação é voltada para o reconhecimento de talentos musicais dos nove estados da Amazônia brasileira, em uma cerimônia marcada para agosto deste ano, no Theatro da Paz, em Belém, com transmissão ao vivo pela TV Brasil e TV Cultura do Pará, incluindo as plataformas digitais desses canais. A cerimônia também pretende homenagear a cantora Joelma, que está celebrando 30 anos de carreira.

Empreendedorismo

O encontro destacou o protagonismo do Sebrae/PA como articulador regional, além de reforçar o compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável pequenos negócios amazônicos, com foco na COP 30. A troca de experiências entre os estados deve impulsionar soluções que unam diversidade, identidade regional e impacto socioeconômico no ano da Conferência do Clima no Brasil.

“Esse é um momento de grande importância porque estamos chegando na reta final da preparação para a COP30, a conferência climática. Neste momento, os estados da região Norte, mais Maranhão e Mato Grosso, que fazem parte da Amazônia Legal, estão reunidos para que a gente possa discutir a nossa participação: como é que os Sebrae vão trabalhar os empreendedores, os pequenos negócios, para que a gente possa fortalecer a nossa cadeia produtiva, e, posteriormente, repassar isso para os demais Sebrae”, ressaltou Emerson Baú, presidente da Abase Norte e diretor superintendente do Sebrae em Roraima.