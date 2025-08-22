Capa Jornal Amazônia
COP 30

Helder entrega Carta das Mulheres da Energia à presidência da COP 30 em São Paulo

Documento é um manifesto coletivo que propõe soluções concretas para acelerar a transição energética

A  Carta das Mulheres da Energia, um manifesto coletivo que propõe soluções concretas para acelerar a transição energética brasileira e fortalecer o protagonismo feminino na governança do setor será será lida publicamente na segunda-feira, 25 de agosto, no Teatro Santander, em São Paulo. O documento será assinado por todas as participantes presentes e entregue ao governador do Pará, Helder Barbalho, que ficará responsável por levá-lo ao presidente da COP 30, o embaixador André Corrêa do Lago.

A iniciativa reforça a contribuição brasileira para as negociações climáticas globais, levando à COP 30, em novembro, em Belém (PA), a visão de um setor energético mais justo, inclusivo e sustentável no palco internacional. Segundo o Relatório Síntese do Balanço Energético Nacional – BEN 2025, a participação de renováveis na matriz elétrica ficou em 88,2% em 2024.

A sessão final do congresso, intitulada “As Mulheres da Energia e a Missão de Liderar a Transição Justa”, terá como protagonistas Lúcia Abadia (Grupo Abadia), idealizadora do congresso, Zilda Costa (ABGD), Alessandra Torres (ABRAPCH) e outras lideranças femininas que já ocupam espaços decisivos no setor. Para Lúcia Abadia, a leitura da Carta simboliza mais do que um encerramento: é o início de uma agenda de ação.

“Nossa Carta é um chamado à responsabilidade coletiva. Ela nasce de uma construção plural e colaborativa, unindo executivas, especialistas e vozes regionais em torno de um futuro energético justo e sustentável”, afirma Abadia.

Além da leitura, o encerramento contará com um coquetel rooftop no Teatro Santander, reunindo autoridades, executivas e representantes de empresas que apoiam o evento. Entre os patrocinadores estratégicos estão ENGIE, Unifaj/Unimax, Interrisk, EMAE, Lindenberg Construtora, Thopen e Instituto Eldorado, confirmando a importância da integração entre setor privado, academia e sociedade civil no avanço da agenda climática.

Serviço

Evento: 4º Congresso Brasileiro das Mulheres da Energia
Data: 25 de agosto de 2025
Local: Teatro Santander – Complexo JK Iguatemi – São Paulo/SP
Programação e inscrições: www.mulheresdaenergia.com.br
Vagas limitadas. Restam poucos convites

