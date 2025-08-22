Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

47 países já garantiram hospedagem para a COP 30, em Belém

Afirmação foi feita pelo secretário extraordinário para a COP, Valter Correia

O Liberal
fonte

Belém (Foto: Tarso Sarraf / O Liberal)

O Governo Federal confirmou que 47 dos 196 países que demonstraram interesse em participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), já possuem hospedagens garantidas. A confirmação veio através do secretário extraordinário para a COP, Valter Correia, em conversa com jornalistas na manhã desta sexta-feira (22). Desse total, 39 fizeram reservas diretamente na plataforma oficial do governo (Bnetwork), enquanto os 8 restantes recorreram a outros sites e conduziram negociações próprias. Os demais países manifestaram interesse, mas ainda não se posicionaram sobre a confirmação de hospedagem.

Correia também explica que o perfil dos 39 delegações que utilizaram a plataforma oficial há uma mistura de países em desenvolvimento ou desenvolvidos, mas os nomes não foram compartilhados. Dos 8 que contrataram hospedagens por fora do sistema, estão: Egito, Espanha, Portugal, República do Congo, Singapura, Arábia Saudita, Japão e Noruega. Segundo o secretário, esses países optaram por negociarem diretamente com hotéis, especialmente os de cinco estrelas, ou aderiram a outras plataformas.

O comportamento diferente se justifica pelo interesse em número de quartos e pacotes mais amplos, já que o site do governo prevê pacotes pré-fixados. “Nesses 8, nós tivemos conhecimento de alguns, eles reservaram uma totalidade de quartos que eles realmente precisam para as suas delegações, 40, 50, 70 quartos que fogem um pouco desses pacotes que a gente estava oferecendo. Eles já foram para dar uma solução mais definitiva”, explica Valter Correia.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) “A grande missão da Igreja é na formação da consciência ética das pessoas”, diz arcebispo Dom Julio]]

image Governo Federal garante condições para a COP 30 em Belém
Delegação brasileira reafirma à UNFCCC que logística, hospedagem e segurança estão asseguradas, com medidas já implementadas e diálogo permanente

image COP 30: Brasil pede à ONU mais verba para hospedar países em Belém
ONU chegou a pedir que o Brasil fornecesse auxílio financeiro para os países participantes da conferência, mas proposta foi negada pela organização brasileira

Entraves

A preparação para o evento da COP 30, o alto preço das hospedagens virou assunto nacional e gerou instabilidades na relação com alguns países, que assinaram uma carta demonstrando insatisfação com a situação. Em meio a esse cenário, o governo garantiu que a capital paraense já possui 53 mil leitos prontos. A confirmação foi dada pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, na última terça-feira (19), em entrevista a programas de rádio.

Há também tentativas de intermediação entre a ONU, os países interessados e o Governo Brasileiro, que tentam pleitear subsídios as delegações e encontrar soluções em conjunto. O secretário da COP anunciou no mesmo encontro desta manhã a criação de uma força tarefa com o objetivo de acelerar o número de confirmações.

"A gente acredita que muitos países estavam esperando a reunião de hoje do bureau para ver o que traríamos como respostas. É uma inferência nossa. A ideia é termos um grupo de pessoas para ligar para os pontos focais dessas delegações para saber o que está acontecendo e como podemos ajudar", explicou o secretário extraordinário, Valter Correia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda