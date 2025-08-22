47 países já garantiram hospedagem para a COP 30, em Belém

O Governo Federal confirmou que 47 dos 196 países que demonstraram interesse em participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), já possuem hospedagens garantidas. A confirmação veio através do secretário extraordinário para a COP, Valter Correia, em conversa com jornalistas na manhã desta sexta-feira (22). Desse total, 39 fizeram reservas diretamente na plataforma oficial do governo (Bnetwork), enquanto os 8 restantes recorreram a outros sites e conduziram negociações próprias. Os demais países manifestaram interesse, mas ainda não se posicionaram sobre a confirmação de hospedagem.

Correia também explica que o perfil dos 39 delegações que utilizaram a plataforma oficial há uma mistura de países em desenvolvimento ou desenvolvidos, mas os nomes não foram compartilhados. Dos 8 que contrataram hospedagens por fora do sistema, estão: Egito, Espanha, Portugal, República do Congo, Singapura, Arábia Saudita, Japão e Noruega. Segundo o secretário, esses países optaram por negociarem diretamente com hotéis, especialmente os de cinco estrelas, ou aderiram a outras plataformas.

O comportamento diferente se justifica pelo interesse em número de quartos e pacotes mais amplos, já que o site do governo prevê pacotes pré-fixados. “Nesses 8, nós tivemos conhecimento de alguns, eles reservaram uma totalidade de quartos que eles realmente precisam para as suas delegações, 40, 50, 70 quartos que fogem um pouco desses pacotes que a gente estava oferecendo. Eles já foram para dar uma solução mais definitiva”, explica Valter Correia.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) “A grande missão da Igreja é na formação da consciência ética das pessoas”, diz arcebispo Dom Julio]]

Entraves

A preparação para o evento da COP 30, o alto preço das hospedagens virou assunto nacional e gerou instabilidades na relação com alguns países, que assinaram uma carta demonstrando insatisfação com a situação. Em meio a esse cenário, o governo garantiu que a capital paraense já possui 53 mil leitos prontos. A confirmação foi dada pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, na última terça-feira (19), em entrevista a programas de rádio.

Há também tentativas de intermediação entre a ONU, os países interessados e o Governo Brasileiro, que tentam pleitear subsídios as delegações e encontrar soluções em conjunto. O secretário da COP anunciou no mesmo encontro desta manhã a criação de uma força tarefa com o objetivo de acelerar o número de confirmações.

"A gente acredita que muitos países estavam esperando a reunião de hoje do bureau para ver o que traríamos como respostas. É uma inferência nossa. A ideia é termos um grupo de pessoas para ligar para os pontos focais dessas delegações para saber o que está acontecendo e como podemos ajudar", explicou o secretário extraordinário, Valter Correia.