“A grande missão da Igreja é na formação da consciência ética das pessoas”, diz arcebispo Dom Julio

“A grande missão da Igreja é na formação da consciência ética das pessoas". É o que afirma o novo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine. Ele destaca a importância da participação da Igreja Católica na COP 30, que será realizada em Belém entre os dias 10 a 21 de novembro deste ano. “É importante o debate público. É importante a participação da igreja na COP 30 em alto nível. Mas é importante, também, todo o trabalho que a Igreja faz de conscientização das pessoas”, disse.

Dom Julio tomou posse imediatamente após o Papa Leão XIV acolher, no dia 6 deste mês, o pedido de renúncia de Dom Alberto Taveira ao governo da Arquidiocese da capital paraense por limite de idade, conforme prevê o Código de Direito Canônico. Com isso, Dom Julio tornou-se o 11º arcebispo metropolitano de Belém. Ele é natural de São Paulo, nasceu em Garça (SP) e tem 62 anos.

Mudanças necessárias

Ainda sobre a participação da Igreja na Conferência, o arcebispo disse que a principal responsabilidade está na participação da própria COP 30. “A Igreja participa de maneira oficial, em alto nível como observadora, e tem sua representação através da Santa Sé. E, ao mesmo tempo, a grande missão da Igreja é na formação da consciência ética, na consciência das pessoas. Porque é isso que está na base das grandes mudanças necessárias”, afirmou.

Acrescentou Dom Julio: “Nós vamos ter que tomar decisões sérias para que haja uma mudança global. E isto vai implicar renúncias e sacrifícios. Mas isso não se sustenta sem a formação da consciência cidadã, da consciência ecológica, da consciência ética das pessoas. Por isso que é importante o debate público".