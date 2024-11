Helder Barbalho experimenta e aprova o sorvete 'COP 30'

O governador do Pará, Helder Barbalho, compartilhou em suas redes sociais a apresentação de um novo sabor de sorvete: o “COP 30”. No vídeo, o governador visitou as instalações da fábrica da sorveteria Cairu, que criou o sorvete especialmente para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que acontece em Belém, em 2025.

VEJA MAIS:

O novo sorvete é composto de uma combinação de pistache, castanha do Pará e doce de cupuaçu. De acordo com o governador, essa é a mistura que une os sabores da Europa e da Amazônia em um só sorvete.

No vídeo, o governador aparece ao lado da esposa e do senador Jader Barbalho. Ele não perdeu a oportunidade de experimentar o sorvete e o classificou como “espetacular”.

No texto da publicação, Helder celebrou a criação dessa nova delícia paraense, que chega para agregar ainda mais valor à COP 30.

“Esse lançamento celebra a conexão entre culturas e o compromisso de Belém, a capital da Amazônia, com a preservação e a sustentabilidade. Que venha a COP 30, trazendo novos sabores e ideias para proteger nosso planeta!”, destacou o governador.