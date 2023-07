Vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, preside Comitê Estadual para a COP 30 em Belém

Os preparativos para a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 30, que será realizada em Belém em 2025, já começaram no Pará. No dia 15 de junho, foi publicado no Diário Oficial do Estado o decreto que cria o Comitê Estadual para o evento com coordenação da vice-governadora Hana Ghassan (MDB).

Com representantes de diferentes órgãos da administração estadual, o grupo vai subsidiar com conhecimento técnico e informações setoriais; participar de reuniões e outros eventos locais, regionais, nacionais e internacionais necessários para a realização da Conferência; e contribuir para articulação interinstitucional e mobilização de organizações não governamentais com vistas à ampliação e qualificação da participação e governança.

Hana Ghassan Tuma vai presidir o comitê com outros quatro representantes da Vice-governadoria: Brenda Rassy Carneiro Maradei, Cláudia Cristina Fernandes Valente, Ivaldo Renaldo de Paula Ledo e Tássia Puga Brabo de Carvalho Nasser. Em um encontro com jornalistas de Belém nesta quarta-feira (4), a vice-governadora disse que o primeiro ato do grupo foi a contratação de uma consultoria especializada da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Grupo presidido por Hana vai subsidiar com conhecimento técnico e informações setoriais (Cristino Martins / O Liberal)

“Nesse comitê criado pelo governador Helder Barbalho fazem parte 13 membros que juntos, iniciamos os trabalhos para a preparação desse grande evento. Por meio da consultoria da FGV, neste momento estamos buscando a experiência de outros grandes eventos que foram realizados, pois essa fundação já participou da Copa do Mundo, Olimpíadas e Jornada Mundial da Juventude, ou seja, de todos os grandes eventos que o Brasil já recebeu. Além disso, também estamos estudando a realização das últimas COPs, para sabermos como as cidades sedes se prepararam, o que precisamos fazer nos próximos meses e que precisamos dar atenção”, contou.

O Comitê

Além deles, o grupo é formado por Camila Penna de Miranda Figueiredo, da Secretaria de Estado Meio Ambiente e Sustentabilidade, Lucas Vieira Torres, da Secretaria de Estado de Turismo, Bruno Chagas da Silva Rodrigues Ferreira, da Secretaria de Estado de Cultura, Maria de Nazaré Souza Nascimento, da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, Ana Carolina Lobo Glück Paul, da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, Vera Lucia Alves de Oliveira, da Secretaria de Estado de Comunicação, Claudio Luciano Monteiro de Oliveira, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e o coronel Sérgio Ricardo Neves de Almeida, da Polícia Militar do Pará.

O decreto publicado no Diário Oficial do Estado prevê a possibilidade de expandir a participação para abranger outros órgãos e entidades da administração pública, instituições e organizações da sociedade civil. Parágrafo único. A atuação no grupo representa prestação de serviço público relevante e não será remunerada.

Belém foi confirmada como sede da COP 30 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 26 de maio, durante um anúncio feito nas redes sociais ao lado do governador Helder Barbalho e do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Quem é a vice-governadora do Pará

Hana Ghassan Tuma é natural de Belém. É casada com o médico José Roberto Tuma e mãe do advogado Delio Dalla. É graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Estado do Pará.

Hana é Auditora Fiscal de Tributos Estaduais, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), com curso de Aperfeiçoamento na Área de Inteligência Aplicado à Área Fiscal. Participou da elaboração e implantação do Projeto de Modernização da Administração Tributária e Financeira do Estado do Pará. Já exerceu diversos cargos na Secretaria de Estado da Fazenda, dentre os quais, Delegada de Grandes Contribuintes e Diretora de Fiscalização.

Foi Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças e Secretária Municipal de Saneamento e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Atuou também como Secretária Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Belém. Até março de 2022, ocupava o cargo de Secretária de Estado de Planejamento e Administração, no Governo do Estado do Pará.