Governos locais se reúnem no Rio em preparação para a COP 30

A Presidência da 30ª Conferência das Partes da Convenção do Clima das Nações Unidas (COP 30) e a Bloomberg Philanthropies anunciaram a realização do Fórum de Líderes Locais da COP 30, que ocorrerá no Rio de Janeiro, entre os dias 3 e 5 de novembro. O encontro reunirá centenas de prefeitos, governadores e líderes regionais de diversos países para discutir soluções climáticas locais e fortalecer o papel das cidades e estados na implementação das metas globais de sustentabilidade.

O evento é organizado em parceria entre o governo brasileiro e a Bloomberg Philanthropies, com o objetivo de destacar o protagonismo dos governos subnacionais na transição energética, na redução das emissões de carbono e na adaptação climática.

O fórum acontece poucos dias antes da Cúpula de Líderes Mundiais da COP 30, em Belém (PA), e pretende consolidar a cooperação entre diferentes níveis de governo para acelerar o cumprimento das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) do Acordo de Paris.

Entre os temas prioritários, estão a triplicação da energia renovável até 2030, o reforço da eficiência energética, a transição para longe dos combustíveis fósseis e a mobilização de financiamento climático para países em desenvolvimento. O evento também buscará alinhar ações locais às diretrizes globais do Balanço Global (Global Stocktake), que avalia o progresso das metas climáticas internacionais.

A programação inclui cúpulas paralelas e diálogos temáticos. A Cúpula Mundial de Prefeitos do C40, que marca os 20 anos da rede internacional, será convocada pelo prefeito de Londres, Sadiq Khan, e sediada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. O encontro deve reunir representantes da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) e do Pacto Global de Prefeitos para o Clima e Energia, com debates sobre energia limpa, mobilidade, infraestrutura verde e inovação urbana.

Outro destaque é a Cúpula Global de Estados e Regiões, organizada pela Coalizão Under2, que reunirá governadores e líderes regionais para discutir políticas públicas em setores como transporte, indústria e uso da terra. Os governos do Pará e do Rio de Janeiro apresentarão projetos de integração entre ambição global e ação local, demonstrando como o Brasil tem articulado políticas de mitigação e adaptação climática em múltiplos níveis.

O fórum também abrigará a Cerimônia de Premiação de Líderes Locais, organizada pelo C40 e pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que reconhecerá iniciativas inovadoras nas áreas de transição energética justa, saúde e parcerias multiníveis. Além disso, o Diálogo Político de Alto Nível da Coalizão CHAMP reunirá autoridades para fortalecer o financiamento climático e institucionalizar a colaboração entre governos locais e nacionais.

Ao final do evento, uma delegação de líderes locais seguirá para Belém, onde apresentará uma agenda climática subnacional unificada na COP 30. Na capital paraense, o Cities & Regions Hub, sediado pelo Ministério das Cidades e organizado pelo ONU-Habitat e o ICLEI, servirá como ponto de encontro para destacar o papel das cidades e regiões no enfrentamento à crise climática.

O Brasil, que possui 87% da população vivendo em áreas urbanas, é considerado um dos países com maior potencial de integração entre políticas nacionais e locais. O país foi o primeiro a incluir o conceito de federalismo climático em sua NDC, reconhecendo formalmente a importância dos governos subnacionais na execução das metas ambientais.

O Fórum de Líderes Locais foi criado durante a COP 28, em Dubai, em 2023, quando mais de 500 prefeitos e governadores de 60 países participaram da Cúpula de Ação Climática Local. Desde então, a iniciativa tem buscado consolidar a cooperação multinível e viabilizar recursos para projetos de adaptação e mitigação em territórios urbanos.

Com o apoio da Bloomberg Philanthropies e da Presidência da COP 30, o encontro no Rio de Janeiro reforça o compromisso do Brasil em transformar a conferência de Belém em uma COP de resultados concretos, com foco na entrega de soluções sustentáveis, inclusivas e de longo prazo.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia